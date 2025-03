Regional Norte 1 da CNBB comemora 18 anos da Rede um Grito pela Vida

A Rede um Grito pela Vida, criada em 2007, é uma iniciativa intercongregacional, que faz parte da Conferência dos Religiosos e Religiosas do Brasil, composta por religiosas e religiosos de diversas congregações, além de leigas e leigos comprometidos com a erradicação do tráfico de pessoas.

Aos poucos, a rede foi se espalhando por todos os cantos do Brasil, chegando em Manaus, onde será celebrada uma eucaristia de ação de graças no domingo 30 de março, e se tornando “um sinal de esperança para todas essas pessoas que eram traficadas”, segundo a Ir. Rosana Marchetti, naquele tempo superiora provincial das Missionárias da Imaculada e hoje coordenadora de Pastoral na arquidiocese de Manaus.

No Regional Norte 1 o enfrentamento ao abuso sexual e a exploração de crianças e adolescentes é algo de grande importância. Desde 2016 foi incluído nas Diretrizes para a Ação Evangelizadora do Regional esse trabalho de enfrentamento, e em 2019 foi adotado como causa permanente nas diretrizes, sendo assumido como Regional fortalecer os núcleos da Rede um Grito Pela Vida, para assim contribuir nessa temática de prevenção ao tráfico de pessoas e o abuso e exploração sexual em todas as igrejas locais.

A Ir. Rosana lembra do impulso dado pela coordenadora do Núcleo da CRB Regional Norte 1, Ir. Guaracema Tupinambá, que convocou algumas religiosas que tivessem a possibilidade de abraçar esta causa junto com a CRB, sendo constituído um pequeno grupo de sete ou oito religiosas, que começaram a estudar e aprofundar os documentos que falavam do tráfico de pessoas, a entender essa realidade, entrando em contato com os organismos governamentais que se ocupavam desta problemática. “Um processo lento, mas muito bonito”, segundo a Ir. Rosana, para poder articular e iniciar esta atividade de proteção a estas pessoas.

O passo seguinte foi fazer visitas nos portos, em algumas comunidades do interior e depois foi realizada uma formação. Ela lembra que foi em Salvador (BA) com esse objetivo, aprofundando na realidade do tráfico de pessoas, do trabalho escravo e todas as situações que não respeitam a dignidade da pessoa. Tudo isso fez com que, aos poucos se tomasse consciência que em Manaus a problemática, seja na cidade que nas comunidades ribeirinhas, estava muito presente, começando a sensibilizar nas escolas. Um trabalho de cuidado com a vida que aos poucos foi aumentando com a chegada de outras irmãs.

Os 18 anos da Rede Um Grito pela Vida é uma oportunidade para “fazer memória de todo um caminho percorrido, todos os processos que foram realizados desde o início da criação da rede”, segundo a secretária executiva do Regional Norte 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB Norte 1) e integrante da Rede desde sua fundação, Ir. Rose Bertoldo, que lembra como foram tecidos tantos outros fios ao longo desses anos, “tantas histórias de vida, tantos rostos que nós nos tornamos próximos e que também fomos ajudando essas pessoas a saírem dos processos de escravidão, dos processos de violência.”

A Ir. Rose Bertoldo sublinha que “isso é muito importante, porque a gente vai aprendendo a fazer esse caminho junto.” Ela lembra que “o trabalho da Rede Um Grito Pela Vida é um trabalho permanente de prevenção e, sobretudo, de dar visibilidade e mostrar que essa realidade, mesmo que seja tão invisibilizada e que tenha os dados tão subnotificados, é de fundamental importância continuar dizendo e fazendo esse trabalho de prevenção. Sobretudo, na formação, na capacitação de novas lideranças e também na incidência política para a formulação de políticas públicas que ajudam também as pessoas a sair da sua situação de vulnerabilidade, que possam ter um trabalho decente, uma vida digna.”

18 anos de caminho que ajudam a lembrar da fragilidade com que tem sido tecida a rede, que está sempre em construção, mas sobretudo da fortaleza que cada pessoa que integra a rede, algo que aparece na doação da sua vida e no compromisso do cuidado da vida. Uma rede que “tem que ser sempre tecida por mãos de mulheres e homens que cuidam da vida e sonham uma sociedade sem violência, sem o tráfico de pessoas”, segundo a Ir. Rose.

Ela recorda que “a Vida Religiosa abraçou essa causa do enfrentamento ao tráfico de pessoas, que nesses tempos tão difíceis é um grande sinal de profecia e continua a tecer essa rede do cuidado com fios que se entrelaçam as tantas realidades dos mais diversos núcleos.” Uma rede tecida por pessoas que “doam a sua vida e ajudam a construir um mundo sem violência, acreditando que é possível viver uma vida onde todos sejam livres, e sobretudo trabalhar também essa dimensão da consciência, denunciar as estruturas que acabam criando as possibilidades para o tráfico de pessoas, sobretudo de mulheres, de jovens e de pessoas que migram em busca de uma vida melhor e que acabam caindo nas redes dos traficantes.”

Uma realidade que leva a religiosa a insistir na importância e necessidade da rede e de sua interligação com as outras redes em nível de América Latina e mundial., especialmente a Rede Talitha Kum, que é a rede que articula todas as redes de enfrentamento ao tráfico de pessoas da Vida Religiosa consagrada. Daí que seja “um momento de gratidão, gratidão por todas aquelas pessoas que ao longo desses 18 anos doaram sua vida, não estão mais presentes, mas deixaram sua marca. Gratidão por todos aqueles e aquelas que agora abraçam e as que virão, que abraçarão e continuarão fazendo esse trabalho de cuidado da vida em todos os espaços onde a Vida Religiosa consagrada, leigos e leigos, entregam sua vida pelas causas que acreditam”, afirmou a secretária executiva do Regional Norte 1.

O nascimento da Rede um Grito pela Vida no Regional Norte 1 foi “uma pequena semente plantada e regada com muito cuidado, com muita paciência, e que cresceu e produz frutos e esse fruto permanece”, lembra a Ir. Guaracema Tupinambá. Nesse caminho destaca a importância da chegada das irmãs do Imaculado Coração de Maria: Ir. Santina Perin e Ir. Celina Loo, que em 2011 fizeram um chamado à Vida Religiosa do Regional Norte 1 para abraçar essa causa, iniciando encontros de religiosas e leigas, que começaram a se formar, partilhar informações, se comprometendo com essa causa.

A Ir. Guaracema lembra que em pouco tempo foram realizados seminários, começaram a fazer visitas às escolas, aos bairros, a algumas instituições, articulando com as instituições locais, os serviços do direito, as instituições responsáveis por essas questões, e assim dar solução aos casos de tráfico de pessoas, de abusos, de violências. Ela lembra que “no começo muitas pessoas diziam para nós, até pessoas mesmo da pastoral, que não existia esse problema no Amazonas. Era tão invisibilizada essa situação que as pessoas queriam se convencer e nos convencer de que não existia. Pouco a pouco nós fomos encontrando as pessoas que nos relatavam as suas histórias e essas histórias reais, sendo a motivação para a gente continuar com esse compromisso.”

A religiosa lembra que a Rede Um Grito Pela Vida foi a motivadora da criação da Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas na Tríplice Fronteira Brasil-Colômbia-Peru, da qual participou durante seis anos, ressaltando sua importância na Tríplice Fronteira, mais um exemplo de que a Rede um Grito pela Vida motivou diversas articulações e organizações nessa defesa dessa causa do combate à violência e ao tráfico de pessoas.