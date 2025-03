Quaresma: em Orvieto, a extraordinária exposição do Sagrado Corporal

A Catedral de Orvieto, cidade da região da Úmbria, daqui a dois anos, será sede do 28º Congresso Eucarístico Nacional da Igreja na Itália: este o anúncio do Presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI), Cardeal Matteo Zuppi. No entanto, os fiéis poderão venerar a sagrada relíquia do Corporal, durante todas as sextas-feiras da Quaresma.

Francesco Marruncheddu

Na linda Catedral de Orvieto, prossegue, desde o último dia 7 de março, durante toda a Quaresma, a extraordinária exposição do Sagrado Corporal, que embeleza o Jubileu da Esperança. Nos últimos dias, Orvieto recebeu um dom inesperado e extraordinário: a cidade será sede - junto com algumas dioceses vizinhas - do 28º Congresso Eucarístico Nacional, que a Igreja italiana celebrará em 2027. A notícia, acolhida com grande alegria pela comunidade eclesial, foi anunciada, oficialmente, por Dom Gualtiero Sigismondi, bispo da diocese de Orvieto-Todi, após a decisão do Conselho Episcopal Permanente da CEI, com o apoio do seu presidente, Cardeal Matteo Zuppi.

História e alma eucarística da cidade da Úmbria

A notícia chegou rapidamente à cidade da Úmbria que, em sua esplêndida Catedral, famosa no mundo inteiro, realizou-se o milagre eucarístico de Bolsena, que deu origem à solenidade de “Corpus Christi”, já celebrada na cidade francesa de Liège e, depois, em 1264, estendida a toda a Igreja, pelo Papa Urbano IV, com a bula “Transiturus”. A cidade de Orvieto, de alma profundamente eucarística, havia planejado importantes eventos, durante o Ano Santo, entre os quais, a extraordinária exposição do Corporal do Milagre, conservado na capela no interior da catedral.

Comentário do Bispo

Em uma mensagem, o Bispo da diocese, Dom Gualtiero Sigismondi, declara: “Em nome do povo de Deus e do presbitério da diocese de Orvieto-Todi, expresso a minha profunda gratidão ao presidente da CEI, Cardeal Matteo Zuppi, e aos membros do Conselho Episcopal Permanente, por tomarem esta decisão, que envolverá, de forma direta e general, também as demais Igrejas particulares da região eclesiástica da Úmbria”. Em seu breve comunicado, Dom Sigismondi não deixou de destacar alguns dados históricos: “Os motivos que justificam a celebração do próximo Congresso Eucarístico Nacional nesta “cidade eucarística, colocada sobre o monte” podem ser encontrados na “Mensagem de Orvieto”, de São Paulo VI, em 11 de agosto de 1964, por ocasião da peregrinação que fez à cidade, no sétimo centenário da bula “Transiturus de hoc mundo”.

Mensagem do Papa Montini

Na ocasião, o Papa João Batista Montini definiu Orvieto uma "cidade que entrelaça seus eventos seculares, não apenas com os de domínio temporal dos Papas, mas também do seu ministério apostólico". Assim sendo, o Santo Padre esclarece: “As pessoas iam à cidade da Úmbria, não apenas por curiosidade turística ou pelos seus artistas, mas pela sua devoção; elas viam a Catedral como uma obra de arte superlativa, esplêndida em fé e beleza, admirada pela delicadeza de sua harmonia". A Catedral de Orvieto, escreveu ainda Paulo VI, “ecoa, de modo encantador, a história do milagre de Bolsena”. Com efeito, milhares de peregrinos e turistas, muitos a caminho de Roma, visitavam Orvieto e sua Catedral, uma igreja jubilar construída como um grande relicário, que recorda o milagre de “Corpus Christi”.

Durante este Ano Santo, a Igreja italiana dedica a esses peregrinos um dom especial: a exposição do Corporal eucarístico, tão querido pelo Capítulo dos Cônegos da Catedral e por Dom Gualtiero Sigismondi, como explica Padre Danilo Innocenti, cônego protodiácono da catedral-basílica: “Todas as sextas-feiras da Quaresma, às 12:00, haverá uma exposição extraordinária do Sagrado Corporal. A exposição continuará, durante todos os dias do tempo pascal, desde as segundas vésperas da Ressurreição até as de Pentecostes”.

Tesouros de história e arte

A famosa Catedral da Úmbria confirma-se, não apenas como um tesouro de história e arte, mas, antes de tudo, como o coração de uma diocese e de uma terra, que tem a honra de conservar o maior milagre: a presença real da eucaristia, como afirma ainda Padre Danilo Innocenti: “Muitos irmãos e irmãs, como também os visitantes, que visitam a Catedral, todos os dias, tornam-se peregrinos. Durante este Ano Santo, o evento tão importante, como a exposição extraordinária do Corporal Sagrado, dispõe de momentos litúrgicos comunitários, como a Hora Sexta, orações pessoais e adoração silenciosa".

Neste momento histórico, acontecerá em Orvieto também a importante Assembleia eclesial dos Bispos italianos, enriquecida de um valor particular, como recorda o Bispo local: “São Paulo VI, na conclusão da ‘Mensagem de Orvieto’, havia proposto uma intenção especial, que nunca devemos esquecer, ou seja, rezar pela paz no mundo, da qual a Eucaristia é penhor e conforto. Colocar a paz, um bem tão precioso e frágil, sobre a “rocha” da adoração eucarística, é o compromisso com o qual a cidade de Orvieto se prepara para compartilhar a grande alegria de celebrar o XXVIII Congresso Eucarístico Nacional”. Trata-se de um evento que é quase uma extensão natural do Jubileu para a cidade Orvieto e sua Igreja, como concluiu o Bispo local: “Esperemos que estes dois anos de preparação para a Assembleia de 2027 representem um despertar da fé do nosso povo e um retorno, cada vez mais urgente, à centralidade da Eucaristia, na vida da Igreja e na dimensão social das nossas cidades e tradições”.