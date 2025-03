Livro de religiosa indiana ganha prêmio literário: a esperança é atemporal

Mais de 20 anos depois da Ir. Teresa Joseph ter escrito um livro para encorajar as pessoas a sonhar alto, ela recebeu um prêmio literário, o que recorda que Deus cuida de cada semente plantada na esperança.

Ir. Jecinter Antoinette Okoth

As grandes obras nem sempre recebem reconhecimento imediato, mas o seu impacto perdura no tempo. Pouco mais de duas décadas após a publicação de um livro motivacional intitulado Dream Big Dream True - 35 Tips to make the best of your life, a Irmã Teresa Joseph foi finalmente reconhecida com um prestigioso prêmio, demonstrando que a verdadeira inspiração resiste à prova do tempo. Quando a religiosa salesiana de Dom Bosco da Inspetoria de Bombaim, na Índia, escreveu as palavras iniciais da obra, nunca teria imaginado que tocariam serenamente a vida de muitos, através do encorajamento, da esperança, do objetivo e, por fim, receberiam um reconhecimento.

Poster que anuncia o prêmio da Irmã Teresa Joseph

A visita surpresa de Deus

O livro, publicado pela primeira vez em 2004 pelas Edições São Paulo da Índia, recebeu o Golden Book Award 2025 em 31 de janeiro, por iniciativa de Wings Publication International na categoria “Crescimento pessoal e interpessoal”. «Considero esse prêmio uma visita surpresa de Deus, um sinal do Seu amor incondicional por mim», afirmou a Irmã Teresa em entrevista ao Vatican News: «sinto que é o Seu modo de tornar belas todas as coisas a seu tempo, e apaixonei-me pela ideia de permitir a Deus operar a Seu tempo e à Sua maneira». «Na escola da vida», acrescentou a religiosa de origem indiana, «aprendi a beleza da espera. No meio de altos e baixos, alegrias e tristezas, interações e amizades, a experiência convenceu-me: a Seu tempo Ele torna belas todas as coisas».

Aluna da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, manifestou a sua admiração quando recebeu o e-mail do grupo que lhe atribuiu o prêmio. A nota comunicou que o comitê de premiação estava «extremamente satisfeito por anunciar que o teu livro foi declarado vencedor do prestigioso Golden Book Award 2025! Esse resultado é um reflexo da tua excecional narrativa, dedicação e do poderoso impacto que as tuas palavras tiveram nos leitores». «Isto surpreendeu-me, francamente, nunca o teria esperado», declarou ela:

“Hoje, para aqueles que procuram a minha opinião, digo-lhes de abraçar a paciência, de esperar e de nunca procurar acelerar o tempo de Deus.”

Mais de 25 mil exemplares vendidos

De acordo com a Irmã Teresa, os prêmios chegam de diferentes maneiras. O livro, que está atualmente na sua décima edição, capturou os corações e as mentes dos leitores de todo o mundo. Oferece uma mensagem poderosa sobre temas como a autoconfiança, o amor-próprio, o otimismo, o perdão e a amizade, além de proporcionar conselhos práticos para melhorar a própria vida. Dream Big Dream True foi traduzido em diversas línguas, entre as quais, braille, em inglês, marata, hindi e khasi, e vendeu mais de 25 mil exemplares.

O sucesso do livro da Irmã Teresa vai além dos números e do prestigioso prêmio. Cria uma ligação profunda com os leitores e oferece esperança, tornando-o não só um bestseller, mas um farol de inspiração para as pessoas que viram as suas próprias lutas e triunfos refletidos nas páginas. «Também me percebi que muitas pessoas que leram o livro gostaram dele», afirmou.

Os jovens inspiraram a escrita

Para a Ir. Teresa, a centelha inspiradora para escrever Dream Big Dream True derivou de uma fonte improvável: os jovens. Observar as suas lutas e os desafios únicos que os jovens enfrentam no mundo de hoje tornou-se a força motriz por detrás das palavras que mais tarde fascinariam os leitores. A religiosa recorda os tempos de quando era estudante em Roma e os professores lhe diziam: «publica ou perece».

«A minha pequena experiência ensinou-me que muitas pessoas não têm coragem, desistem facilmente, sem saber como e o que fazer na vida», revelou. «Por isso, quando leem como obter o que esperas das 35 sugestões reunidas no livro, ouço-as dizer que podem obter o que esperam com um largo sorriso que ilumina o rosto, e depois voam alto. Aqui encontro satisfação».

Cada coisa a seu tempo

A Ir. Teresa acredita que o timing é tudo, como demonstrou o reconhecimento tardio de um prêmio literário.

Irmã Teresa Joseph após a premiação

A esperança, disse, está na base do livro e não lhe passou despercebido o fato de que o prêmio chegou durante o Jubileu da Esperança de 2025. «Todos sabem o que significa ter esperança. No coração de cada pessoa, a esperança habita como o desejo e a expectativa de coisas boas que virão». «Vi, e outros partilharam comigo, que estão a ocorrer mudanças neles graças ao livro», concluiu a Irmã Teresa: «acredita em mim, cada coisa tem o seu tempo. Este é o ano de graça em que Dream Big Dream True alcançou uma luz ampla o suficiente para ganhar um prêmio».