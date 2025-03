As orações pelo Papa em procissão de Santo Antônio com 4 mil fiéis no Brasil

Atividade deu abertura aos eventos da 147ª Festa do Padroeiro de Bento Gonçalves e refletiu sobre a obra da criação, o Ano Santo de 2025 e recordou os voluntários e agentes que atuaram no resgate durante a enchente de 2024. A procissão também foi marcada pela oração na intenção da saúde do Papa Francisco, internado no Hospital Gemelli, em Roma.

Felipe Padilha*

Na noite da segunda-feira, 10 de março, mais de 4 mil pessoas se reuniram no centro de Bento Gonçalves para a procissão luminosa da 147ª Festa de Santo Antônio, os festejos mais antigos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul. Durante o caminho de 600 metros até o Santuário Diocesano de Santo Antônio os fiéis também recordaram do Papa Francisco. O evento foi coordenado pelos festeiros da 147ª Festa de Santo Antônio.

Pe. Volmir Comparin realizou a bênção aos pãezinhos, sinal tradicional da devoção ao Padroeiro de Bento

Ao longo do percurso, crianças, jovens, adultos e idosos puderam refletir sobre a obra da criação descrita no livro do Gênesis. A 147ª Festa de Santo Antônio tem como lema “Pelo olhar de Santo Antônio contemplamos a criação”, inspirada na Campanha da Fraternidade 2025, com o tema “Fraternidade e Ecologia Integral” e o lema “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31).

A oração pela saúde do Papa Francisco

Durante a procissão, os jovens do Curso de Liderança Juvenil (CLJ) da Paróquia Santo Antônio encenaram o logotipo do Jubileu de 2025, Ano Santo que a Igreja Católica está vivendo neste período, com o tema “Peregrinos de Esperança”. O caminho também foi marcado pela oração na intenção da saúde do Papa Francisco, internado no Hospital Gemelli, em Roma.

Para homenagear todos os voluntários e agentes públicos que atuaram nos resgates durante a enchente de 2024, a imagem de Santo Antônio foi conduzida por um jipe 4x4. Também acompanharam a procissão alguns quadriciclos, motocicletas, além de batedores da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

O jipe que recordou as enchentes de maio de 2024 no RS

Ao chegar em frente ao Santuário Santo Antônio, o pároco, Pe. Volmir Comparin acolheu todos e realizou a bênção aos pãezinhos, sinal tradicional da devoção ao Padroeiro de Bento. Em parceria com o poder público municipal, ao final, foram distribuídas mudas de flores. Conforme o sacerdote, a procissão luminosa é um momento público para iniciar os festejos do Padroeiro. “Que todos nós, com nossas famílias e amigos, comunidades e escolas, possamos lembrar de Santo Antônio e celebrá-lo. Ele continue intercedendo por nós, pela nossa Bento Gonçalves, como faz desde 1878”.

A 147ª Festa de Santo Antônio tem como lema “Pelo olhar de Santo Antônio contemplamos a criação”

*Diocese de Caxias do Sul/RS