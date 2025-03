Pré-COP Norte encerra com alertas e propostas aos chefes de Estados para a COP30

O primeiro encontro preparatório para a COP30, a ‘Pré-COP Norte’ do projeto ‘Igreja Rumo à COP 30’ da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), foi realizado no Regional Norte 2, em Belém, nos dias 25 e 26 de março.

O Regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), recebeu em Belém (PA), nos dias 25 e 26 de março, o primeiro dos cinco encontros regionais preparatórios para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada na capital paraense em novembro deste ano.

A Pré-COP Norte integra a programação de atividades do projeto 'Igreja Rumo à COP 30', realizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Os encontros regionais oferecem formações voltadas para lideranças da Igreja, com o objetivo de promover um entendimento mais profundo sobre as mudanças climáticas e suas consequências.

A programação em Belém deu destaque para os Eixos Temáticos da Conferência do Clima como desmatamento zero, convergência entre clima e biodiversidade, transição ecológica e energética para uma economia de baixo carbono e financiamento.

Durante o terceiro painel “Crise climática e eventos extremos no bioma amazônico e área litorânea da macrorregião Norte”, a professora Ima Vieira, pesquisadora do Museu Emilio Goeldi, revelou uma transformação profunda e preocupante do maior bioma tropical do planeta e fez uma panorâmica sobre a crise ambiental que a Amazônia enfrenta há mais de três décadas, após a Cúpula da Terra no Rio de Janeiro em 1992.

“As mudanças climáticas têm provocado alterações dramáticas na região com o aumento de temperatura que amplificam significativamente o risco de incêndios e provocam impactos devastadores na região”, alertou.

Igreja na COP30

Divididos por grupos, os participantes aprofundaram o “Documento de Base e Subsídio para a Incidência Política da Igreja na COP30”. A publicação exige de todos, uma postura profética, que denuncie falsas soluções climáticas e anuncie a esperança de uma nova sociedade, baseada na justiça, na fraternidade universal com todas as criaturas e no cuidado com a Casa Comum, refletindo a esperança de que a COP30 seja um marco de resistência e transformação, guiada pela força das comunidades e pela visão de uma Igreja em saída, comprometida com a justiça socioambiental e a dignidade de todos os seres.

“A importância da Pré-COP para o Norte é ter a participação de todos os meios e agentes sociais envolvidos dentro da nossa Igreja Católica, para que possamos refletir e trazer realmente as pautas que são de suma importância para essa mudança climática que está acontecendo nos últimos anos principalmente aqui no Brasil, na Amazônia. Que seja realmente frutuosa e que leve as nossas bases, as nossas comunidades, paróquias e áreas missionárias, à reflexão de um processo de mudança de atitude, de hábitos de cada pessoa”, disse Francisco Meireles, presidente do Conselho Nacional do Laicato no Brasil no Regional Norte 1 (CNLB N1) e membro do Conselho do Regional Norte 1, no Amazonas e Roraima.

Propostas

A Igreja do Norte do Brasil, reunida em Belém, coloca-se como porta-voz para ajudar os chefes de Estado a conhecerem a realidade da região, como destacou o bispo da diocese de Carolina no Maranhão, dom Francisco Lima Soares. “A Igreja se reúne para propor e para lembrar que existem dificuldades nos povos ribeirinhos e nos povos da floresta, nas cidades, nas periferias das cidades e mostra que as mudanças climáticas estão corroborando para isso. Então, é importante que a Igreja tenha uma palavra no momento da COP30”, afirmou.

O final do encontro foi marcado pela Celebração Eucarística e envio dos multiplicadores. Sob a presidência de dom Joaquim Hudson de Souza Ribeiro, bispo auxiliar da arquidiocese de Manaus (AM), as pessoas participantes receberam um “Guia para multiplicação”.

O Pré-COP Norte, foi o primeiro dos cinco encontros regionais preparatórios para a COP30, a próxima reunião Pré-COP Nordeste acontecerá nos dias 11 e 12 de julho em Juazeiro (BA), seguido da Pré-COP Sul de 18 a 20 de julho, em Governador Celso Ramos (SC), Pré-COP Leste de 25 a 27 de julho, em Belo Horizonte (MG), finalizando com a Pré-COP Centro-Oeste no dia 6 de agosto em Bonito (MS).

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, também chamada de COP30, acontecerá na capital paraense no período de 10 a 21 de novembro.

Acesse o documento abaixo e aprofunde a atuação da Igreja na COP30.

Documento base e subsídio sobre a incidência da Igreja na COP30

Com informações de Vivian Marler/Assessora de Comunicação do Regional Norte 2 da CNBB.