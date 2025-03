Portugal: diocese de Setúbal cria paróquia para os migrantes

Decreto assinado pelo cardeal Américo Aguiar, no 12º aniversário do pontificado do Papa Francisco, sublinha as preocupações do Santo Padre com os migrantes. “Desde o início do seu Pontificado, colocou os migrantes no centro das suas preocupações”, escreve.

Rui Saraiva – Portugal

Neste dia 13 de março, 12º aniversário da eleição do Papa Francisco, ganha relevo em Portugal a criação de uma paróquia na diocese de Setúbal dedicada aos migrantes. Uma paróquia sem base territorial, criada canonicamente como uma “Paróquia Pessoal para os Migrantes”.

No decreto assinado pelo cardeal Américo Aguiar, bispo de Setúbal, são sublinhadas as preocupações do Papa Francisco com os migrantes. “Desde o início do seu Pontificado, colocou os migrantes no centro das suas preocupações”, afirma o purpurado.

“A situação atual, quer do nosso território diocesano, quer das pessoas que nele habitam ou por ele passam, exigem novas soluções pastorais que possam ir de encontro às necessidades concretas dos migrantes”, escreve o bispo de Setúbal.

O decreto declara que serão “fiéis próprios desta Paróquia Pessoal todos aqueles que, no território da Diocese de Setúbal, forem considerados migrantes, à luz dos critérios da lei canónica e da lei civil aplicável”.

“A esta nova Paróquia e aos seus Párocos sejam reconhecidos os mesmos direitos e deveres de qualquer outra Paróquia da Diocese, e esteja sujeita às mesmas normas universais e particulares, nomeadamente no que respeita à administração dos sacramentos, à administração dos seus bens e ao relacionamento com a Igreja Universal e particular”, pode-se ler no texto do decreto.

A nova paróquia, ainda sem pároco nomeado, vai ter sede na Igreja de Nossa Senhora do Monte Sião, Paróquia de Amora, e o seu padroeiro será S. João Batista Scalabrini, canonizado em outubro de 2022.

