Na Polônia, o dia dos heróis que salvaram os judeus do Holocausto

Em Lublin, no aniversário do martírio da família Ulma, de pai, mãe e 6 filhos (mais um que ainda estava no ventre da mãe) massacrados pelos nazistas em 24 de março de 1944 por esconderem um grupo de judeus, e beatificados em 10 de setembro de 2023, foi realizada uma conferência organizada pelo Centro Heschel da Universidade Católica. Mais de 2 mil religiosas ajudaram cidadãos judeus durante a ocupação nazista.

Monika Stojowska - Lublin

Na Polônia, a data de 24 de março é simbólica: nesse dia, em 1944, os nazistas mataram Józef Ulma, sua esposa Wiktoria, que estava grávida, e seus 6 filhos já nascidos, bem como os oito judeus que eles haviam escondido: Gołda Grünfeld, Lea Didner e sua filha, Saul Goldman e seus 4 filhos. A família Ulma foi beatificada em 10 de setembro de 2023 em Markova, a sua cidade. Desde 2018, eles comemoram o Dia Nacional em Memória dos Poloneses que salvaram os judeus durante a ocupação alemã.

E em 24 de março de 1941, exatamente 84 anos atrás, o gueto de Lublin foi instituído como um sinal de ódio contra os judeus. “A cidade, que é uma comunidade de culturas e religiões, integrando cidadãos de várias origens, foi dividida. Uma cultura, uma religião foi dilacerada e trancada atrás de uma cerca”, disse o Pe. Mirosław Kalinowski, reitor da Universidade Católica de Lublin (KUL), abrindo a conferência organizada para a ocasião pelo Centro Heschel da universidade.

Exemplos de coragem e determinação

A conferência sobre esse tópico foi precedida por cerimônias oficiais em Lublin, com a presença de representantes das autoridades municipais e regionais, bem como da sede de Lublin do Instituto de Memória Nacional. As celebrações começaram com missa na Arquidiocese de Lublin. Em seguida, foi inaugurada uma exposição dedicada à família Ulma. Também foram colocadas flores em frente à casa onde morava a Ir. Marta Wołowska, que foi fuzilada por esconder judeus nas proximidades de Słonim.

Referindo-se ao Dia Nacional em Memória dos Poloneses que resgataram judeus durante a ocupação alemã, o reitor Kalinowski enfatizou que “é um sinal especial na véspera do Dia da Santidade da Vida. Lembramos daqueles que, por sua própria conta e risco, ajudaram os judeus perseguidos. Eles demonstraram grande coragem e determinação porque sabiam que tanto eles quanto seus entes queridos corriam perigo de morte. O exemplo dos Justos, heróis ocultos, irradia e nos encoraja a não ter medo de salvar qualquer pessoa que peça ajuda na vida cotidiana”.

Tulli: o testemunho dos Ulma para a Itália

A história da família Ulma, tão difundida na Polônia, não era conhecida no exterior, antes da beatificação. Esse fato foi lembrado durante a conferência por Manuela Tulli, vaticanista da Ansa, autora do livro "Mataram as crianças também. Os Ulmas, a família mártir que ajudou os judeus”, escrito a quatro mãos com o Pe. Paweł Rytel-Andrianik, historiador e chefe da seção polonesa do Vatican News - Rádio Vaticano, e editado por Ares, que também ganhou o apoio da universidade. “Fala-se muito pouco no exterior sobre os poloneses que salvaram os judeus. O padre Paweł e eu trouxemos essa história para a Itália. Agora ela é incrivelmente famosa. Nós sacudimos o país inteiro”, comentou o jornalista.

Mais de duas mil religiosas heroicas

Em seguida, Monika Kupczewska, presidente da Comissão Histórica da Conferência das Superioras Maiores das Congregações Religiosas Femininas na Polônia, do Centro de Pesquisa sobre a Geografia Histórica da Igreja de KUL, tomou a palavra. “Até o momento, vários estudos foram publicados sobre as atividades das freiras durante a guerra e sua assistência às crianças judias e à população judia”, explicou ela. No entanto, acrescentou, freiras “como a irmã Marta Wołowska permanecem pouco conhecidas. A pesquisa conduzida por um grupo de religiosas, como a Comissão Histórica, tem como objetivo apresentar cada uma das freiras pelo nome. Hoje sabemos que 2.345 delas estavam envolvidas na ajuda à população judaica. Os pesquisadores de Lublin ainda estão documentando suas vidas e atividades”.

Kupczewska esclareceu ainda que, entre elas, havia freiras de muitas congregações que operavam na Polônia, fossem elas de clausura ou ativas. Salvar a população judaica era muito mais fácil em outros países europeus. Na Polônia, ajudar os judeus era punível com a morte.

As vozes de padres e freiras que salvaram judeus

A Universidade Católica João Paulo II de Lublin, por meio das atividades do Centro para as Relações Católico-hebraicas Abraham J. Heschel, mantém a memória da população de origem judaica não apenas na Polônia, mas também no mundo. Um exemplo é o livro sobre a família Ulma, mas também uma monografia de dois volumes em inglês do advogado e documentarista Ryszard Tyndorf, intitulada “Wartime Rescue of Jews by the Polish Catholic Clergy”. O livro tem mais de 1.200 páginas e contém principalmente testemunhos de freiras e padres que resgataram cidadãos judeus na Polônia durante o Holocausto.