Economia de Francisco e Clara e Rádio Aparecida lançam o podcast economia e ecologia integral.

A Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara (ABEFC), em parceria com a Rádio Aparecida e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) — se unem mais uma vez no projeto Podcast “Economia e Ecologia Integral”, que tem como base o subsídio de encontros “Fraternidade e Economia de Francisco e Clara” que neste ano levará a reflexão “Economia de Francisco e Clara e Ecologia Integral”.

Com a apresentação de Peterson Prates, membro do Secretariado da ABEFC e Ana Maria Reis da Rádio Aparecida.

Podcast “Economia e Ecologia Integral”

O exemplar para refletir e trabalhar em grupos nesta Quaresma. Disponível em qualquer livraria católica ou nas edições CNBB:

Escute através do portal A12: http://a12.com/economiaeecologiaintegral

Ou acesse por qualquer agregador de áudio de sua opção:

https://www.edicoescnbb.com.br/cf-2025-economia-de-francisco-e-clara-e-ecologia-integral?srsltid=AfmBOor2GwWlFgIK5AQ4Flzwdwt_a-4oh2ARYBVuWMCXH3IOdJ4qkh0p

Se quiser acesse direto pelo seu agregador de áudio:

Spotfy: https://open.spotify.com/show/1jJOxQcv71fk6bgacmLh9x?si=d326c52590d94307

Deezer: https://dzr.page.link/CSdtgawu2VTmY3sXA

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/podcast-economia-e-ecologia-integral-cf-2025-r%C3%A1dio/id1799268837

Confira o tema e os articulistas de cada episódio:

EPISÓDIO 1 – Crise ecológica existe?

Convidados: Pe. Jean Poul Hansen (CNBB)

EPISÓDIO 2 – “Essa economia degrada e mata” (Papa Francisco)

Convidados: Aldenice Monteiro (REPAM) e Marcelo Apel (CPP e ABEFC Brasília)

EPISÓDIO 3 – Falsas soluções para a crise: Capitalismo verde

Convidados: Marina Oliveira (ABEFC Minas Gerais) e Roberto Jefferson (ABEFC Nordeste)

EPISÓDIO 4 – Francisco: de Assis e de Roma – 800 anos do Cântico das Criatura

Convidados: Moema Miranda (ecoteóloga, professora do ITF) e Andrei Thomaz (CPT e membro da ABEFC no Rio Grande do Sul)

EPISÓDIO 5 – A agroecologia e a transição ecológica

Convidados: Dom Vicente Ferreira (Bispo da Diocese de Livramento e membro da Comissão Episcopal de Ecologia Integral) e Gabriela Consolaro (Doutoranda em Direito e integrante da ABEFC em Belo Horizonte)

EPISÓDIO 6 – Em busca de uma outra economia: as Casas de Francisco e Clara

Convidados: Ir. Fatima Lessa, fpcc (Religiosa, missionária e membro da ABEFC no Rio Grande do Sul) e Márcia Molina (Doutora em Saúde Pública e integrante da ABEFC em Campinas)

EPISÓDIO 7 – Peregrinos de esperança rumo à Terra sem Males

Convidados: Sandra Quintela (Doutora em Economia e integrante da Rede Jubileu Sul) e Eduardo Brasileiro (Doutorando em Sociologia e integrante da ABEFC em Belo Horizonte)