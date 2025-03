Fiéis da América Latina intensificam orações pela saúde do Papa

Desenhos, cartas, terços, eucaristias com a intenção especial de uma rápida recuperação, horas de adoração eucarística: esses são alguns dos inúmeros sinais de proximidade e afeto que o Papa Francisco tem recebido no Hospital Gemelli, de Roma, onde desde 14 de fevereiro.

“Somos seres frágeis, mas sabemos rezar: essa é a nossa maior dignidade, é também a nossa força. Coragem. Rezar a todo momento, em toda situação, porque o Senhor está perto de nós. E quando uma oração está de acordo com o coração de Jesus, ela obtém milagres”. Esse ensinamento do Papa Francisco, proferido na catequese sobre a oração em 10 de fevereiro de 2021, ressoa com particular vigor durante a internação do Pontífice no Hospital Gemelli de Roma, desde 14 de fevereiro.

Nesse contexto, os fiéis católicos de todo o mundo, encorajados pelos pedidos dos bispos, estão aumentando as orações pela rápida recuperação do Papa. Eles o fazem por meio de adorações, eucaristias com a intenção especial por sua saúde, oração do terço e outras iniciativas. Da mesma forma, as Conferências Episcopais, muitas instituições eclesiásticas, organizações da sociedade civil e católicos comuns estão publicando mensagens nas quais, entre outras coisas, incluem pontos essenciais do Pontificado.

As orações no México, Equador, Costa Rica e Porto Rico

No México, a Basílica de Guadalupe, por exemplo, criou um espaço para acender uma vela e rezar pelo Papa. Lá, o cônego, monsenhor Edgar Alan Valtierra López, disse que todos estão rezando por sua recuperação: “vamos pedir a Deus, em sua misericórdia, que lhe conceda a saúde de que necessita”. Ao mesmo tempo, um dia nacional de oração pelo Bispo de Roma foi realizado nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro.

Do Equador, os pastores continuam elevando seu clamor ao céu e recordam com imensa gratidão sua visita à nação, “suas palavras tão cheias de Evangelho, sua defesa dos mais pobres e sua força renovadora”. Eles também rezam por seu ministério, que chamam de “um novo sopro do Evangelho de Cristo para o nosso mundo e para a Igreja”.

Por sua vez, os prelados da Costa Rica destacam a humildade e a dedicação com que o Papa guiou a Igreja, dando testemunho da fé com sua vida e suas palavras. “Sabemos que, em sua fraqueza humana, se reflete a força de Cristo, que acompanha seus servos a cada passo do caminho”, acrescentam em um comunicado. Além disso, eles destacam o testemunho e o exemplo de serviço, atendendo às necessidades, desde os menores até os problemas mais complexos.

Em Porto Rico, o episcopado reivindica a cordialidade e a ternura paterna de Francisco, sua atenção às dificuldades e deficiências do caminho pastoral no país. Eles até valorizam a exortação de “ter o cheiro das ovelhas”: “agora pedimos ao Sagrado Coração de Jesus que essas ovelhas tenham algo do cheiro do nosso pastor e recebam a graça de se parecer com o nosso amado Papa Francisco”, escrevem.

A mobilização na Argentina e na Venezuela

Na terra natal de Bergoglio, além de uma missa na Plaza Constitución, em Buenos Aires, padres de bairros da periferia organizaram um tríduo de missas nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro. Para esses sacerdotes, que atendem aos mais necessitados nessas áreas extremamente carentes, Francisco encarna e transcende de forma magnífica “uma Igreja pobre para os pobres”, como ele desejou desde o primeiro dia. “Nós amamos você, Papa Francisco”, foi o canto uníssono que eles entoaram como um ato de unidade.

Na Venezuela, a Conferência Episcopal convida todas as comunidades a fazer uma oração que pede ao Senhor para conceder saúde ao Papa Francisco, que sofre de problema pulmonar:

Senhor, peço que sua mão poderosa possa alcançá-lo onde ele está hospitalizado, concedendo-lhe alívio para suas dores e encorajamento para seu espírito. Acima de tudo, peço que o ajude a sentir sua presença e sua mão misericordiosa sobre ele. Revele seu amor e cuidado. Que em sua doença ele possa ouvir sua voz, ó amado Jesus! Mostre seu poder em meio à doença. Sabemos que o Senhor pode curar qualquer doença. Em ti está a nossa confiança. Em teu nome, Jesus, amém.

O carinho da Colômbia em plena Roma

Enquanto isso, para o episcopado colombiano, esse momento é especial, já que nos últimos dias a presidência estava visitando os dicastérios da Cúria Romana e eles haviam planejado uma audiência com o Papa, mas que não foi possível devido à hospitalização de Francisco. Por essa razão, ele incentivou todas as paróquias a intensificarem as orações, “para que a vontade de Deus se cumpra nele”, disse o vice-presidente da Conferência Episcopal, dom Germán Medina Acosta, em mensagem de vídeo gravada na Cidade Eterna. A presença da liderança episcopal em Roma é uma oportunidade para fortalecer os laços entre a Igreja colombiana e a Santa Sé.

A presidência dos bispos da Colômbia em Roma

Junto com os bispos, inúmeros grupos de jovens enviaram expressões de solidariedade ao Pontífice. Entre eles, os jovens participantes do Jubileu do Mundo da Comunicação, realizado de 24 a 26 de janeiro de 2025, que prepararam um vídeo no qual o cumprimentam, chamando-o de “amigo Francisco, o Papa dos jovens” e asseguram-lhe orações, “porque você é corajoso, forte, alegre, nosso mestre e guia, compassivo e misericordioso”. Hoje, mais do que nunca, dizem as crianças, cada uma de seu país, ‘pedimos a Deus que lhe dê forças para continuar’, ‘para que sua missão continue a ser um farol de esperança (...)’.

Por fim, as crianças, tão queridas pelo Sucessor de Pedro e pelas quais ele ergue a voz denunciando o flagelo do trabalho infantil e outras formas de exploração, fizeram desenhos e escreveram cartas para o Papa, com sua ternura característica, acrescentando votos de uma rápida recuperação.