Da África do Sul ao Sri Lanka, as orações pelo Papa Francisco

Não só a oração do terço todas as noites na Praça São Pedro, mas também aquelas iniciativas de afeto dirigidas ao Papa que se multiplicam na Itália e no mundo: da solicitude das comunidades católicas da Zâmbia e do Chade, às manifestações de amizade dos budistas do Sri Lanka, à proximidade dos muçulmanos que vivem o Ramadã.

Lorena Leonardi - Vatican News

Enquanto os terços pela saúde do Papa Francisco continuam todas as noites na Praça de São Pedro, iniciativas de oração e solidariedade irradiam do coração da cristandade para o resto do mundo, dirigidas ao Pontífice internado no Hospital Gemelli de Roma. Na manhã de 2 de março, na Catedral de Cristo Rei, em Joanesburgo, na África do Sul, centenas de fiéis participaram da missa presidida pelo cardeal Stephen Brislin.

A proximidade do continente africano

A África sempre sentiu a proximidade do Papa e pretende transmitir-lhe a mesma proximidade espiritual neste momento de provação. Entrevistado por uma emissora de TV local, o franciscano Solly Mphela destacou como Francisco sempre deu importância às “preocupações” do continente africano “com suas mensagens contra o imperialismo, o colonialismo e a exploração dos pobres pelos ricos, as desigualdades globais e as injustiças ecológicas”.

Os testemunhos dos missionários em Zâmbia e Chade

Mesmo na Zâmbia, as pessoas “querem saber sobre o Papa, sentem muita pena dele”, disse o comboniano Antonio Guarino. A Igreja local está ocupada pedindo intercessões em todos os seus componentes, desde os bispos até os “simples” fiéis. Há muita apreensão”, disse o Padre Guarino, que é instrutor no seminário da capital Lusaka, ‘um interesse sincero, mas, acima de tudo, muita fé, de modo que as pessoas rezam porque acreditam e têm certeza de que as orações terão um impacto’. O testemunho de Ir. Paola Nelemta Ngarndiguimal, missionária no Chade, faz eco a ele: “em um pequeno vilarejo, uma mulher me confidenciou o seguinte pensamento: 'Vamos pedir à Virgem Maria uma cura rápida para o nosso Papa. Nunca o vimos, mas o sentimos muito, muito próximo de nós'”.

O ritual budista 'puja'

O afeto pelo Pontífice atravessa o globo em todas as latitudes, sem conhecer fronteiras geográficas ou barreiras religiosas: nos últimos dias, no Sri Lanka, os monges budistas do templo Agrashravaka, na capital Colombo, organizaram um ritual chamado “puja” para uma rápida recuperação das forças do Pontífice. O diretor do Escritório de Comunicação Social da Conferência Episcopal, Pe. Jude Krishantha Fernando, disse: “foi um momento muito tocante, os monges são os do templo que o Papa conheceu quando visitou o país em 2015”.

A oração da comunidade islâmica

Uma oração também se elevou da grande mesquita de Roma no último sábado, quando começou o mês do Ramadã, para que o Pontífice se recupere logo e retorne à sua tarefa de construtor da paz e do diálogo. “A figura do Papa Francisco é uma figura transversal: ele é o Papa de todos os irmãos, não apenas dos irmãos cristãos católicos, ele é o Papa que deu voz a toda a humanidade”, disse o Imã Nader Akkad.

O apoio da Igreja Greco-Católica Ucraniana

Os desejos também vieram do chefe da Igreja Greco-Católica Ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, arcebispo-maior de Kyiv-Halič, que em uma carta expressou apoio em oração pela doença e pediu aos fiéis que se unissem em oração pelo Pontífice. “Neste momento de fragilidade física e sofrimento, pedimos ao Senhor que lhe dê a força do Espírito Santo, para que ele possa continuar Sua missão apostólica de paz e esperança no mundo contemporâneo, ferido pelas guerras”, escreveu Shevchuk, convidando a Igreja Greco-Católica Ucraniana a ‘acompanhar o Papa Francisco com oração e jejum durante este tempo de aflição e luta contra a doença’.

Os bispos de San Diego reunidos

A diocese norte-americana de San Diego se reuniu na semana passada com uma intenção especial pela saúde do Papa: isso foi relatado pelo cardeal Robert McElroy, que foi promovido a arcebispo de Washington, em sua última coletiva de imprensa como bispo ordinário de San Diego. Desde o início de seu pontificado, o Papa tem oferecido “um sinal, uma oração de proximidade em todas as situações do mundo” caracterizadas por turbulência e dificuldades, para as quais, o cardeal esperava, “nossas orações possam ajudá-lo em seu sofrimento, dar-lhe paz, força e cura”.