Cardeal Damasceno pede a Nossa Senhora proteção maternal ao Papa

Dom Raymundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida-SP, enviou uma carta ao Papa Francisco, que, "como discípulo de Cristo, oferece seus sofrimentos pelo bem da Igreja e pela paz mundial. Peço a Deus que o abençoe e que a Santíssima Virgem Maria o envolva com sua maternal proteção", escreveu o cardeal, assegurando orações pela recuperação do Pontífice.

Vatican News

Dom Raymundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida-SP e comissário pontifício, enviou uma mensagem ao Papa Francisco no final de fevereiro, manifestando solidariedade e orações pela pronta recuperação da saúde do Pontífice.

Na carta endereçada ao Vaticano, o cardeal Damasceno expressou o desejo de que o Papa possa retornar em breve às suas atividades pastorais, reafirmando união em oração com toda a Igreja. O cardeal também destacou a importância da fé no enfrentamento do sofrimento, recordando que Francisco, como discípulo de Cristo, oferece seus sofrimentos pelo bem da Igreja e pela paz mundial.

"Peço a Deus que o abençoe e que a Santíssima Virgem Maria o envolva com sua maternal proteção", escreveu dom Damasceno, assegurando preces contínuas pela recuperação do Pontífice. A Arquidiocese de Aparedica, por sua vez, reforça o pedido de orações pelo Papa Francisco, confiando sua saúde e missão ao Senhor.

Colaboração: Arquidiocese de Aparecida