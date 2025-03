Cardeal Damasceno: é importante rezar pelo Papa, como ele sempre nos pede

O arcebispo emérito de Aparecida, dom Raymundo Damasceno Assis, comentou sobre a carta enviada ao Pontífice em que suplica ao Senhor que "lhe conceda a graça de retornar em breve às suas atividades pastorais quotidianas como pastor universal da Igreja", porque "já estamos sentindo saudade" da sua rotina. Em união com toda a Igreja, "a oração é uma expressão da nossa comunhão com o Papa. Não basta só acolher os seus ensinamentos, mas também é importante rezar por ele".

Ouça a reportagem e compartilhe

Leia também 05/03/2025 Cardeal Damasceno pede a Nossa Senhora proteção maternal ao Papa Dom Raymundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida-SP, enviou uma carta ao Papa Francisco, que, "como discípulo de Cristo, oferece seus sofrimentos pelo bem da Igreja e ...

Andressa Collet - Vatican News

A sexta-feira (07/03) começou renovada, após a mensagem de voz divulgada na Praça São Pedro na noite desta quinta-feira (06/03) com as palavras do Papa Francisco agradecendo pela proximidade que tem mobilizado os fiéis em vigília pela sua recuperação: "agradeço de todo coração as orações pela minha saúde", disse o Pontífice com uma voz frágil e cansada, um carinho que se estendeu ao mundo que reza pela sua recuperação. Também foi uma resposta a tantas manifestações de apoio, como aquela de dom Raymundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida/SP, que no final de fevereiro enviou uma carta ao Papa:

"Suplico ao Senhor Jesus que lhe conceda a graça de retornar em breve às suas atividades pastorais quotidianas como pastor universal da Igreja. Que a luz e a misericórdia de Deus o acompanhem e o fortaleçam neste momento. Sabemos que o sofrimento faz parte da vida de todo aquele que é discípulo de Cristo. Acompanhando as notícias sobre sua enfermidade, sei que Vossa Santidade, unido a Cristo e a todos as pessoas que sofrem no mundo, está oferecendo seus sofrimentos pelo bem da Igreja e pela paz no mundo."

A saudade da rotina do Papa

O arcebispo emérito de Aparecida comentou ao Vatican News que a carta foi uma expressão "da comunhão e do afeto" ao Pontífice "neste momento da sua doença e em união com toda a Igreja", inclusive aquela que mais sofre no mundo em consequência da guerra e da violência, ao pedir "sabedoria e fortaleza no exercício do seu ministério na condução do Povo de Deus":

“Já estamos sentindo falta do Papa Francisco neste momento, nas suas atividades, evidentemente, normais. Ele está no hospital há 21 dias já, e a gente vai sentindo falta dele, embora tenhamos notícias do seu estado de saúde.”

Na condição de bispo da Igreja, criado cardeal pelo Papa Bento XVI em 2010, "todos nós rezamos pelo Papa Francisco", acrescentou dom Damasceno, ao acrescentar:

"A oração é uma expressão também da nossa comunhão com o Papa. Não basta só acolher os ensinamentos do Papa, obedecer aos seus ensinamentos, mas também é importante rezar por ele, como ele sempre tem nos pedido, ao se despedir de alguém, quando escreve algum documento ou uma mensagem, ele sempre termina pedindo orações para ele. E devemos fazer isso por ele. Nós rezamos todos os dias pelo Papa. É um dever nosso, estarmos em comunhão com ele."

A ligação de Francisco com o Brasil

O cardeal recorda, com muito carinho, o período em que conviveu com Bergoglio por ocasião da V Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe em maio de 2007, no Santuário de Aparecida. Um período marcante para dom Damasceno face à atual internação no Hospital Gemelli de Roma há 21 dias:

"A gente acompanha com muita preocupação evidentemente. O Papa Francisco está muito ligado ao Brasil, muito ligado à Aparecida, ao Santuário de Aparecida. Eu tive o privilégio de estar com ele, quando permaneceu ali 20 dias, conheceu muito o santuário, cresceu nele um grande amor a Nossa Senhora Aparecida, a nossa padroeira. E ele dizia que os frutos da Conferência de Aparecida se devem justamente à oração dos peregrinos, à oração dos romeiros. Enquanto os bispos trabalhavam, os fiéis rezavam e cantavam. Ele teve um papel importante sendo presidente da comissão de redação do documento final, conhecido no mundo todo pelo Papa Francisco que, na sua primeira exortação apostólica Evangelii Gaudium, está contido o documento de Aparecida, enriquecido com o seu magistério."

“Vamos continuar rezando para que Deus lhe dê saúde e que Nossa Senhora o cubra com o seu manto.”

Colaboração: Victor Hugo Barros