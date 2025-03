Quarta-feira de Cinzas: não é condenação, mas convite a renascer, a sair do pó

A Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma, e o Pe. Renato Chiera, missionário italiano fundador da Casa do Menor no Rio de Janeiro, propõe a reflexão: mortificação ou vivificação?

Pe. Renato Chiera*

A Quaresma não é um tempo de tristeza, mas de renascimento. Mortificar não significa apenas sofrer ou renunciar, mas fazer morrer o que dentro de nós gera morte, destrói nossas relações e nos afasta de Deus. É um chamado à conversão real, profunda e transformadora. Na Quarta-feira de Cinzas, ao recebermos as cinzas sobre a cabeça, recordamos que somos pó e ao pó voltaremos. Mas isso não é uma condenação – é um convite a renascer, a sair do pó, a viver uma vida nova.

Um caminho em 3 passos: oração, jejum e caridade

1. Oração: reconectar-se com Deus. O primeiro passo da Quaresma é abrir espaço para Deus. Menos distrações, mais escuta. Não basta rezar por hábito – é preciso rezar com o coração. A oração verdadeira não nos afasta do mundo, mas nos torna mais humanos. Quem se encontra com Deus descobre seu verdadeiro valor e sentido.

2. Jejum: cortar o mal pela raiz. O verdadeiro jejum não é só deixar de comer carne, mas deixar de alimentar tudo o que nos afasta de Deus e dos irmãos. Jejum do egoísmo: mais empatia, menos orgulho. Jejum do desperdício: consumir menos, partilhar mais. Jejum da superficialidade: cultivar relações verdadeiras.

3. Caridade: tornar-se dom para os outros. A caridade não é dar o que sobra, mas partilhar o essencial. Quem ama vai ao encontro do outro, sem esperar retribuição. A caridade verdadeira nos transforma tanto quanto transforma o outro. Ser caridade é ser presença viva do amor de Deus no mundo.

Conversão integral: do coração ao mundo

A Quaresma não é apenas um caminho interior, mas também uma mudança na nossa relação com o próximo e com o mundo. Conversão ecológica: cuidar da criação é cuidar da vida. A destruição da natureza reflete a destruição do ser humano. Ano Jubilar – Peregrinos da Esperança: o Papa nos convida a ser testemunhas de esperança em um mundo sem esperança. Esperançar: a fé não é um refúgio passivo, mas um compromisso ativo com a transformação do mundo.

Qual será o seu primeiro passo?

A Quaresma é uma caminhada, e todo caminho começa com uma decisão. O que precisa morrer dentro de você para que uma nova vida possa nascer? Quem você precisa perdoar? O que te impede de amar mais e julgar menos? Como você pode ser mais presença para quem precisa? Não adie a sua conversão. Comece agora. Renasça. Boa Quaresma!

* missionário italiano, fundador da Casa do Menor, no Rio de Janeiro

Ouça a reflexão de Pe. Renato Chiera