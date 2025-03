"Oremus pro Pontifice": o canto que é uma oração e ressoa toda noite na Praça São Pedro

“Oremos pelo nosso Pontífice. Que o Senhor o conserve, e lhe dê vida longa, e o faça santo na terra, e não o entregue à vontade de seus inimigos”. O canto, originalmente em latim, remonta à Idade Média e é uma súplica especial ao Papa num momento de dificuldade ou doença. "É um ato de oração para o Papa, um gesto de apoio", comentou Fabio Avolio, diretor do coro da 'Cappella Giulia', da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Mônica Fabiola Ayala e Andressa Collet - Vatican News

O canto originalmente em latim “Oremus pro Pontifice” tem sido interpretado pela Schola Cantorum todas as noites na Praça São Pedro. Desde 24 de fevereiro, fiéis, leigos e religiosos de diferentes nacionalidades, junto a cardeais bispos e membros da Cúria Romana têm se reunido para rezar o terço pela recuperação do Papa Francisco, internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro. Antes da bênção final, o canto, que é uma oração em latim, tem concluído o momento de recolhimento e fé pela saúde do Pontífice.

A letra originalmente em latim

As origens de "Oremus pro Pontifice"

“Oremos pelo Pontífice” tem origem numa antiga tradição da Igreja Católica. Fabio Avolio, diretor do coro da Cappella Giulia, da Basílica de São Pedro, no Vaticano, destacou a profunda relevância desse canto curto dentro da tradição católica. Ele explicou que a execução é um ato de oração para o Papa, um gesto de apoio que remonta à Idade Média.

O diretor acrescentou ainda que “Oremus pro Pontifice” é uma súplica que pode ser feita em qualquer circunstância do ministério papal, especialmente em momentos de dificuldade ou doença. A letra do canto é clara em seu pedido: “Oremos pelo Pontífice. Que o Senhor o conserve, e lhe dê vida longa, e o faça santo na terra, e não o entregue à vontade de seus inimigos”.

Esse canto, além de ser um ato de oração coletiva, reforça o vínculo de unidade espiritual com o Papa e reafirma o sentido de filiação dentro da Igreja, recordando os fiéis de sua conexão com o sucessor de Pedro e ressaltando o compromisso da comunidade de acompanhar o Pontífice em sua missão pastoral.