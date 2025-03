Nigéria: sacerdote é assassinado na Quarta-feira de Cinzas

A diocese de Kafanchan informou que o Pe. Sylvester Okechukwu, pároco da Igreja St. Mary Tachira no Estado de Kaduna, foi “cruelmente” assassinado por seus sequestradores na madrugada de 5 de março. Ele havia sido vítima de um sequestro na noite anterior.

Giada Aquilino - Vatican News

Morto na Quarta-feira de Cinzas, em 5 de março, poucas horas depois de ser sequestrado. O Pe. Sylvester Okechukwu, pároco da Igreja de St. Mary Tachira, na região de Kaura, no Estado de Kaduna, foi “cruelmente” assassinado por seus sequestradores “na madrugada de 5 de março”: ele havia sido sequestrado na noite anterior em sua residência em Tachira. O crime foi divulgado em um comunicado da diocese de Kafanchan e noticiado pela agência católica de notícias Fides.

A mensagem de paz do Padre Sylvester

“A razão pela qual ele foi morto ainda não foi esclarecida”, diz a nota que lembra como o Pe. Sylvester, ordenado em 2021, era "um devoto servo de Deus, que trabalhou abnegadamente na vinha do Senhor, espalhando a mensagem de paz, amor e esperança": um sacerdote "que deu sua vida a serviço de Deus e da humanidade", deixando um "vazio indelével". A diocese, portanto, conclamou os jovens e os membros da comunidade a “permanecerem calmos e firmes em oração”.

Sequestros também nos estados de Edo e Yola

O sequestro do sacerdote ocorreu apenas dois dias depois que outro padre e um seminarista foram levados à força por um grupo de homens armados no estado nigeriano de Edo. No domingo, em um ataque dramático, o Pe. Philip Ekeli e o seminarista Peter Andrew foram sequestrados da Igreja de São Pedro na comunidade de Iviukwa. No ataque, um dos sequestradores foi morto pela equipe de segurança do local de culto católico, durante um tiroteio. As operações das forças de segurança para resgatar os sequestrados e capturar os criminosos ainda estão em andamento.

Em um comunicado, a Ajuda à Igreja que Sofre (ACS) lembra que o assassinato do Pe. Sylvester e o sequestro do padre Ekeli e do seminarista Andrew ocorreram em um momento em que dois outros sacerdotes nigerianos ainda estão desaparecidos, tendo sido sequestrados em 22 de fevereiro na diocese de Yola. Em 2024, relata a ACS, em um clima de insegurança generalizada, 13 padres foram sequestrados no país africano, todos libertados posteriormente, e um foi morto.