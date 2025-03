Nigéria: a morte do padre Sylvester Okechukwu, não é um caso isolado

O assassinato do Padre Okechukwu é apenas o mais recente de uma série de crimes decorrentes da insegurança, que ameaça todos os cidadãos.

“Este ataque não é apenas contra a Igreja, mas, sobretudo, um insulto direto aos valores da justiça, da paz e da dignidade humana”: assim dom Julius Yakubu Kundi, bispo da diocese de Kafanchan, descreveu a morte do padre Sylvester Okechukwu, sequestrado e assassinado no estado de Kaduna, no noroeste da Nigéria.

Em uma declaração, intitulada “Justa indignação pelo horrível homicídio do meu filho”, dom Julius Yakubu Kundi afirmou: “Com profunda tristeza e justa indignação, condeno, com os termos mais fortes, a onda incessante e trágica de sequestros contra sacerdotes, agentes pastorais e fiéis. A diocese está tomada pela angústia e a terra repleta de raiva. Por quanto tempo nossos pastores e irmãos serão perseguidos como presas? Por quanto tempo nossos locais de culto se tornarão alvo de medo ao invés de santuários de esperança”?

O bispo de Kafanchan declara também que o assassinato do Padre Okechukwu é apenas o mais recente de uma longa lista de agentes pastorais sequestrados e assassinados na diocese: “Esta tragédia não é um caso isolado. Recordamos, com tristeza, as mortes do catequista Raymond Ya'u, em 21 de julho de 2021, assassinado em Matyei; do padre Johnmark Cheitnum, sequestrado e assassinado, em 14 de julho de 2022, em Yadin Garu; do seminarista Naaman Stephen Ngofe, de 25 anos, assassinado em Fadan Kamantan, em 7 de setembro de 2023 e do catequista Istifanus Katunku, sequestrado em 4 de julho de 2024, em Kagal, cujo destino ainda é desconhecido. Tais atrocidades aumentam a nossa dor e fortalecem o nosso desejo de justiça".

Por fim, o bispo Julius Yakubu Kundi lembra que diversas comunidades locais, em sua diocese, vivem angustiadas pelos contínuos sequestros de moradores, por mãos de gangues criminosas, que permanecem impunidas.

Padre Sylvester Okechukwu, 44 anos, foi pego por homens armados, que atacaram a reitoria da igreja de Santa Maria Tachira, onde era pároco, na noite do último dia 4 de março. Na manhã seguinte, uma equipe das forças de segurança, durante uma operação de busca, encontrou o corpo do sacerdote com evidentes sinais de violência.

Também a Associação Cristã da Nigéria (CAN), uma organização que reúne várias igrejas e comunidades cristãs na Nigéria, expressou suas condolências pela morte do Padre Okechukwu, em um comunicado, divulgada neste dia 7: “A CAN do Norte expressa seus mais profundos pêsames à arquidiocese católica de Kaduna, à diocese de Kafanchan, à família do sacerdote e aos fiéis cristãos, que se encontram em luto por este ato doloroso, durante este tempo da Quaresma. Este crime hediondo, mais uma vez, destaca a alarmante insegurança em nossa nação, sobretudo, no Norte da Nigéria, onde cidadãos inocentes, inclusive membros do clero, são repetidamente alvos de sequestros e assassinatos impunidos. Os incessantes ataques à Igreja e à sociedade em geral, por elementos criminosos, não devem continuar sem controle”.

