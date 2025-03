Nasce a Rádio Frei Galvão

Rádio Frei Galvão, em Guaratinguetá (SP): um novo marco na comunicação franciscana no Brasil.

Adriana Rabelo – jornalista, Franciscanos

No ano em que celebra 350 anos de história, a Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, por meio da Fundação Frei Rogério, dará mais um passo na comunicação da Ordem dos Frades Menores (OFM) no país, com a inauguração da Rádio Frei Galvão, neste sábado, 8 de março, em Guaratinguetá (SP).

A cerimônia, prevista para iniciar às 10h, contará com a presença de autoridades eclesiásticas e civis, entre elas: o Cardeal Dom Jaime Spengler, OFM, presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil); Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida; Frei Paulo Roberto Pereira, Ministro provincial; Júnior Fillipo, prefeito de Guaratinguetá, entre outros convidados.

O momento marca uma nova etapa da missão evangelizadora franciscana, fortalecendo a relação com a comunidade local e do Vale do Paraíba, por meio de um importante veículo de comunicação cuja principal característica é a proximidade com o ouvinte.

Para Frei Diego Atalino de Melo, reitor do Santuário Frei Galvão, essa iniciativa representa um marco significativo, pois ampliará o alcance da mensagem do santuário. "São as graças de Deus e a fecundidade espiritual se expressando concretamente nesses projetos gestados ao longo do tempo e que agora se tornam realidade."

Na foto: Frei Roberto Ishara, Frei Valdir Laurentino, Frei Diego Atalino de Melo, Frei Thiago da Silva Soares e Frei Leandro Costa Santos

Esta é a terceira emissora adquirida pela Fundação Frei Rogério, que também está presente em Curitibanos (SC), com as rádios Movimento FM e Coroado FM. Atualmente, a fundação é gerida pelos frades: Frei Augusto Luiz Gabriel (presidente), Frei Alex Sandro Ciarnoski (vice-presidente), Frei Diego (diretor presidente), Frei Alan Leal de Mattos (diretor assistente).

“A chegada da Rádio Frei Galvão 89,9 FM a Guaratinguetá e região representa um marco na comunicação franciscana, unindo tradição e inovação para levar a mensagem de Paz e Bem a um público ainda maior. Como emissora da Fundação Frei Rogério de Curitibanos, essa rádio nasce com a missão de evangelizar, informar e inspirar, fortalecendo a devoção a Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, e promovendo valores cristãos e humanos. Com uma programação diversificada, que vai da espiritualidade à cultura, do entretenimento à informação de qualidade, queremos ser uma voz de esperança e fraternidade, conectando corações e mentes em sintonia com o carisma franciscano", afirmou Frei Augusto

Além da fundação que adquiriu a nova rádio, a Província também conta com a Fundação Celinauta, responsável pela Rede Celinauta de Comunicação que reúne a Rádio Celinatura e a TV Sudoeste. A gestão é feita pelo Frei Mário Luiz Tagliari (presidente), Frei Augusto (vice-presidente); Frei Leandro Ferreira da Silva (diretor assistente), Frei Raimundo Justiniano de Oliveira Castro (diretor assistente).

A partir de domingo, 9 de março, os moradores de Guaratinguetá e região poderão vivenciar uma nova experiência radiofônica ao sintonizarem a frequência FM 89,9, anteriormente ocupada pela Rádio Máxima, pertencente ao Grupo Piratininga, que teve uma importante colaboração na história da radiodifusão valeparaibana.

"Para nós, esse momento também é muito especial. O Grupo Piratininga decidiu dar esse passo porque acreditamos que nossa história de compromisso e credibilidade no rádio continuará, agora nas mãos da Fundação Frei Rogério, uma entidade religiosa franciscana. Além disso, a rádio estará vinculada ao Santuário Frei Galvão", disse José Geraldo Amoroso Jorge, diretor do Grupo Piratininga.

Comprometida com uma comunicação de qualidade, a Rádio Frei Galvão promoverá a espiritualidade, além de oferecer conteúdos jornalísticos com informações locais e mundiais, cobertura esportiva, programação musical e temas de interesse geral. Seu propósito é refletir a missão evangelizadora da Igreja Católica e fortalecer a presença franciscana na região.

Com o slogan "Comunicando a Paz e o Bem", a emissora católica também se dedicará a divulgar a devoção ao primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, propagando sua história, suas mensagens e as atividades do Santuário a ele dedicado.