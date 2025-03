Mongólia: a esperança do Jubileu até os confins da terra

Na pequena porção da Igreja no país asiático, o Jubileu está ocorrendo em meio à fé e à esperança. O cardeal Giorgio Marengo, prefeito apostólico de Ulaanbaatar, conta como o centro de todas as atividades é a formação e a partilha, envolvendo todos. Um Ano Santo sob o olhar da Mãe do Céu, o título com o qual o Papa Francisco quis honrar a estátua de madeira de Maria encontrada em um lixão e depois entronizada na catedral da cidade.

Federico Piana - Vatican News

Um dia intensamente frio, com temperaturas despencando 30 graus abaixo de zero e uma participação extraordinária de pessoas que aquece o coração. E a alma. Assim foi Ulaanbaatar, a capital da Mongólia, em 29 de dezembro, dia em que o Jubileu 2025 foi aberto com uma solene celebração que, mesmo aqui, no extremo mais distante do mundo, certamente não poderia passar despercebida. A imagem ainda está nítida na mente do cardeal Giorgio Marengo, prefeito apostólico dessa porção da Igreja, que conta com cerca de 1.600 pessoas batizadas entre 3,2 milhões de habitantes espalhados em um território de mais de 1 milhão e meio de quilômetros quadrados.

Grande procissão

A sua lembrança detalhada, confidenciada em uma conversa com a mídia do Vaticano, serve para reconstruir o dia que começou com uma grande procissão que começou do lado de fora da catedral dedicada aos Santos Pedro e Paulo, a sede da prefeitura apostólica: “começamos a partir da grande cruz que foi usada para a missa papal durante a jornada apostólica de Francisco em setembro de 2023. Depois de recitar parte do Rosário do lado de fora, entramos solenemente na catedral, orientando-nos para o outro crucifixo que fica acima do nosso altar e para o qual dirigimos nosso olhar e nossas orações. Foi uma celebração muito intensa que permitiu que nosso povo se sentisse em comunhão com a Igreja universal”.

Palavra de Deus e formação

Os fiéis da Prefeitura Apostólica de Ulaanbaatar certamente não chegaram despreparados para esse momento. Houve muitas oportunidades de formação e aprofundamento, e uma em particular resumiu melhor a necessidade de exercitar a esperança, o tema principal do Ano Santo: “foi a experiência de comunhão e animação ligada ao Gen Rosso, o grupo de artistas internacionais que veio nos visitar aqui no final de novembro e início de dezembro e com quem preparamos oficinas e um concerto. O fio condutor dessas atividades foi o conceito que, em inglês, chamamos de hoping together, que também foi o tema da visita papal há quase dois anos”. Preparar-se bem para o Jubileu também significou redescobrir a história de uma Igreja local enraizada em um cristianismo com um passado antigo, mas que, nos tempos atuais, conta com apenas 33 anos de existência. “Isso também foi um exercício de esperança, um desejo de aceitar o convite do Jubileu para olhar para o futuro com olhos cheios de fé, sem nunca desanimar”.

Renovação e purificação

Durante o Ano Santo, a formação dos fiéis será um elemento constante, certamente não será deixada de lado. Ajudas e catequeses serão colocadas à disposição de todos para que possam realmente compreender o significado profundo da graça do Jubileu: “nesse sentido, estamos pensando também em uma publicação dobrável com explicações sobre como obter indulgências e com a qual possamos destacar o verdadeiro significado do caminho de conversão que todos nós estamos tentando realizar aqui. Uma renovação que deve começar com a purificação contínua de nossos corações”. O que mais interessa ao cardeal Marengo nesse contexto de fé é a dimensão da caridade, condição essencial para receber a graça do Jubileu: “as obras de misericórdia, oferecendo ao Senhor as próprias dificuldades e sofrimentos, não são coisas triviais. Assim como os sacrifícios que cada um pode fazer para participar de nossos encontros de formação, como a semana pastoral que animaremos em maio”.

Peregrinações paroquiais

Embora seja difícil, quase impossível, para os fiéis da Mongólia chegarem a Roma em peregrinação, não só por causa da enorme distância, mas também por causa do alto custo da viagem, o prefeito apostólico explicou que “as graças do Jubileu nos alcançam onde estamos e tomam a forma de iniciativas que têm a ver com a vida cotidiana: oração, cuidado com os outros, multiplicação da misericórdia como uma forma concreta de exercitar a esperança”. Mas, além da peregrinação que os fiéis poderão fazer à catedral de Ulaanbaatar, há outra que está no coração do cardeal: uma que é particularmente voltada para os jovens e que pode ser feita nas nove paróquias da Prefeitura. “Cinco delas estão na capital e quatro estão espalhadas pelo país. Percebemos que, em muitos casos, os fiéis de uma paróquia não conhecem bem as outras. Por isso, pensamos que, quando chegasse a boa estação, poderiam ser organizadas visitas mútuas”. E como a distância entre uma paróquia e outra pode ser de centenas de quilômetros, Marengo pensou em uma espécie de “passaporte do Jubileu”, especialmente para os mais jovens: “será uma espécie de carteira de identidade com detalhes pessoais a serem preenchidos toda vez que visitarem uma paróquia. Acho que é uma maneira muito bonita de agradecer ao Senhor pelo dom dessas comunidades que estão espalhadas em um imenso território”.

O olhar de Maria

Em Ulaanbaatar, o Jubileu está ocorrendo sob o olhar amoroso da Mãe do Céu, o título pelo qual o Papa Francisco quis chamar a estátua de Maria que foi milagrosamente encontrada há alguns anos no lixão de uma cidade do norte por uma mulher não católica e entronizada na catedral. “É por isso que a catedral está assumindo cada vez mais um papel espiritual fundamental para os fiéis que podem ir diante dessa pequena estátua de madeira e confiar suas vidas à Virgem Maria”.