Migrantes: só uma reação cristã pode evitar o colapso da humanidade, afirma Pe. Ferrari

O capelão de "Mediterranea Saving Humans" fala das últimas notícias sobre o desaparecimento de homens e mulheres, vítimas de prisões arbitrárias na Líbia: “tortura além do imaginável para reprimir as pessoas porque são portadoras do grito de fraternidade”.

Francesca Sabatinelli - Vatican News

É necessária uma reação humana, uma reação cristã, porque o que está em jogo é a vida daqueles que sofrem violência e tortura, mas também a vida e a identidade de todos nós, o que somos e o que queremos ser. Padre Mattia Ferrari, capelão da Mediterranea Saving Humans, denuncia constantemente as mensagens desesperadas daqueles que - como nas últimas horas Refugeees in Libya - fazem apelos em nome da humanidade.

A rede social X, pela qual os próprios migrantes contam o que estão sofrendo, denunciou nas últimas horas que na Líbia, do primeiro-ministro Abdul Hamid Dbeibah, em Trípoli, foram realizadas prisões arbitrárias em massa de refugiados - milhares dos quais foram levados para locais desconhecidos e, entre eles, estão vários cristãos.

Perseguição de migrantes e cristãos

“Estamos testemunhando uma intensificação progressiva dessa violência”, explica o Pe. Mattia, "e não é a primeira vez que essas deportações ocorrem, só que agora estamos testemunhando uma intensificação dessas ações violentas, muito sérias e totalmente inaceitáveis". O sacerdote confirma que tudo isso está acontecendo contra os migrantes, mas também contra os cristãos.

O Pe. Mattia dá o exemplo do “agora famoso Al-Masri”, o líbio acusado de crimes contra a humanidade e crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional, porque ele é considerado responsável por ordenar e até mesmo executar, especialmente na prisão de Mitiga, em Trípoli, assassinatos, tortura e violência contra migrantes. Ele, que foi preso e depois libertado da Itália em 22 de janeiro, agora está livre novamente na Líbia: “há muito tempo denunciamos a violência que ele e seus homens praticam contra os cristãos, em um ódio flagrante contra a fé”.

O Pe. Mattia Ferrari

Líbia, o grande buraco negro

De todas as pessoas que são presas, muitas vezes se perdem os rastros, e a Líbia prova ser “um grande buraco negro”, explica Ferrari, porque “o sistema de lagers, de centros de detenção, é terrível”. Às vezes é possível recuperar informações, colaborando com as autoridades internacionais para localizar pessoas presas “em centros onde ocorrem o que a ONU chama de ‘horrores indescritíveis’”. Como o horror gerado pela recente descoberta de valas comuns, com corpos quase certamente de migrantes, no deserto líbio de Alkufra. Notícia relatada pelo site Refugees in Libya, que denunciou, entre outras coisas, a total falta de acesso a “procedimentos de denúncia, identificação, acesso a informações sobre pessoas desaparecidas”. “Há valas comuns”, acrescenta o Pe. Mattia, ”há coisas terríveis que nunca pensamos que veríamos em nossas vidas, práticas de tortura além do imaginável, com instrumentos e técnicas que infligem sofrimento desumano, e reprimem essas pessoas simplesmente porque são portadoras do grito de fraternidade". Um horror que conta com a cumplicidade do silêncio da comunidade internacional, “que nunca nos cansaremos de denunciar e que resulta da fusão de duas coisas: por um lado, o cinismo de certas escolhas políticas e, por outro, a indiferença de tantas pessoas. Esquecemos que somos todos responsáveis por nossos irmãos e irmãs, e que o somos por uma questão de humanidade, de fraternidade, porque tudo no mundo está conectado e nenhum de nós pode se considerar alheio às causas por trás das migrações forçadas e aos motivos que levam as pessoas a empreender viagens migratórias perigosas”. O lembrete é que há “uma responsabilidade ligada a razões de justiça e uma responsabilidade ligada a razões de humanidade e fraternidade, e isso não pode ser esquecido”.

Verdade e justiça

O que está acontecendo na Líbia não está sendo tratado pela justiça internacional, que continua a não processar e acabar com a impunidade que cerca os comandantes das milícias líbias. “É uma máfia extremamente poderosa que”, continua o capelão da Mediterranea Saving Humans, "se tornou fortemente incorporada ao sistema de repulsão, tanto que alguns líderes da máfia líbia também têm funções oficiais dentro do sistema, dentro do aparato". A denúncia vem de muitas organizações humanitárias que falam justamente da impunidade, ou seja, ninguém é chamado a responder pelos crimes que comete, e tudo isso não permite uma operação de verdade e justiça, “um pré-requisito para o fundamental de tudo, que é a reconciliação”.

O colapso da humanidade

Em um contexto diferente, mas também na Tunísia, como já foi denunciado há muito tempo, há uma violência terrível, semelhante à observada na Líbia. “A maior semelhança é que, em ambos os casos, a violência ocorre porque há um sistema de rejeição que a Europa e a Itália promovem, que é realizado pedindo a esses países e suas milícias que basicamente repelam e contenham, em nome das nações europeias, os migrantes. E se na Líbia há um sistema de lager, na Tunísia há o de deportação para o deserto. Há muitos migrantes que entraram em contato com Pe. Mattia imediatamente após serem capturados e deportados, muitos deles perderam o contato e agora estão desaparecidos há meses. Eles eram migrantes capturados no mar pela Garde nationale tunisiana, conforme previsto nos acordos com a Itália e a UE, trazidos de volta à terra e depois carregados em veículos e abandonados no deserto. “Quando há uma ruptura tão violenta da fraternidade”, conclui o Pe. Mattia Ferrari, "abre-se um abismo infernal de violência, de domínio das máfias e de colapso de nossa humanidade".