Lourdes: cobertos os mosaicos de duas portas do Santuário Mariano

Trata-se das duas portas laterais do Santuário com mosaicos de Rupnik. O bispo de Tarbes e Lourdes, dom Jean-Marc Micas, anunciou que em poucos dias os mosaicos das duas grandes portas centrais também serão cobertos.

Vatican News

Na véspera da abertura da assembleia plenária dos bispos da França no Santuário Mariano de Lourdes, o bispo Jean-Marc Micas anunciou que as portas de entrada da Basílica com os mosaicos do ex-jesuíta esloveno Marko Rupnik, acusado de abusos psicológicos e sexuais por algumas religiosas, serão cobertas com painéis de alumínio. Isso, disse o bispo de Tarbes e Lourdes, facilitará a entrada na basílica “às pessoas que hoje não podem atravessar as portas”. Trata-se de “um novo passo simbólico”, explicou dom Micas em um comunicado publicado nesta segunda-feira, 31 de março, no site do Santuário, lembrando que, como parte do Ano Santo, ele assinou um decreto “declarando que o Santuário de Lourdes é um dos dois lugares na diocese (junto com a catedral de Tarbes) em que se pode viver o ano jubilar e receber indulgência plenária”. Portanto, ele considerou que “a passagem pelas portas de entrada da Basílica deveria estar na altura simbólica do momento”.

Hoje, segunda-feira, 31 de março, os mosaicos das duas portas laterais da Basílica do Rosário foram cobertos com painéis de alumínio. O bispo disse que “as duas grandes portas centrais serão cobertas em alguns dias, antes do início da temporada de peregrinação a Lourdes”.

Para dom Micas, esse é o “segundo passo”, pois já havia sido decidido em 2 de julho que os mosaicos não seriam mais iluminados durante as procissões noturnas”. No momento”, disse o porta-voz do santuário, David Torchala, ‘nenhuma decisão foi tomada com relação aos outros mosaicos da Basílica’.

Enquanto isso, foi criado um grupo de trabalho para refletir e acompanhar o bispo em suas decisões. “Preferimos proceder com calma”, diz dom Micas, “em vez de estarmos sob o fogo de várias pressões. Estamos trabalhando a longo prazo, pelas vítimas, pela Igreja, por Lourdes e por sua mensagem para todos”.