Lançada oficialmente a 146ª Romaria ao Santuário de Caravaggio

O lema desta edição, que se realiza nos dias 24, 25 e 26 de maio, é “Mãe da Esperança, rogai por nós”, em referência ao Jubileu da Esperança, Ano Santo Jubilar de 2025, proclamado pelo Papa Francisco.

Leandro Ávila - Santuário de Caravaggio

O lançamento oficial da 146ª Romaria ao Santuário de Caravaggio ocorreu na manhã desta quarta-feira, 26 de março, dia votivo de Nossa Senhora de Caravaggio, durante uma coletiva de imprensa no restaurante panorâmico do Santuário. O evento contou com a presença de um grande número de representantes da imprensa da região e do estado, que, após a coletiva, foram recepcionados com um café da manhã.

O lema desta edição, que se realiza nos dias 24, 25 e 26 de maio, é “Mãe da Esperança, rogai por nós” , em referência ao Jubileu da Esperança, Ano Santo Jubilar de 2025, proclamado pelo Papa Francisco. O jubileu representa um chamado à reconciliação, à conversão e à renovação da fé.

O reitor do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, padre Ricardo Fontana, deu as boas-vindas aos presentes e destacou os aspectos especiais da celebração, apresentando o cartaz oficial e as novidades preparadas para esta edição.

"A 146ª Romaria ao Santuário de Caravaggio representa uma renovação da nossa fé e, sobretudo, da nossa esperança. Vivemos o Jubileu da Esperança como peregrinos, portadores dessa grande esperança que é Jesus Cristo. Por isso, Nossa Senhora de Caravaggio se torna a grande Mãe da Esperança para todo o nosso povo, especialmente para seus devotos peregrinos, que rumam até este lugar sagrado", afirmou o reitor.

O cartaz oficial da romaria traz elementos simbólicos importantes. Sua base apresenta as cores da bandeira da Itália, uma referência aos 150 anos da imigração italiana . A aparição de Nossa Senhora de Caravaggio ocorreu em 1432, na cidade de Caravaggio, na região de Bérgamo, Itália. Com a imigração italiana, há 146 anos a devoção foi trazida ao Brasil, sendo celebrada especialmente em Caravaggio, Farroupilha.

“Este é um momento de reviver nossa esperança, simbolizada na ternura da Mãe pelas rosas e pelo símbolo da âncora, que, desde os primórdios do Cristianismo, representa a força e a esperança firmadas em Jesus Cristo” , explicou o padre Ricardo.

O cartaz também faz referência à imagem de “Madonna di Caravaggio”, estampa trazida pelos imigrantes italianos para confeccionar os primeiros santinhos de devoção. A romaria é uma iniciativa da Diocese de Caxias do Sul e do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio , contando com a identidade visual de ambas as instituições.

Santuário de Caravaggio

Santuário melhorando estrutura para abrigar romeiros

Além do significado religioso, a 146ª Romaria contará com diversas melhorias estruturais para acolher os fiéis. Padre Ricardo Fontana anunciou que, nos últimos dois anos, o Santuário passou por aprimoramentos para garantir mais conforto e segurança aos peregrinos.

"O Santuário de Caravaggio está preparado para receber os romeiros e fortalecer seu papel como espaço de acolhimento e devoção. Este foi um dos locais designados pelo bispo diocesano como ponto oficial de peregrinação neste Ano Santo. Assim, aqueles que seguirem as práticas seguras recomendadas poderão obter indulgências plenárias, que representam não apenas o perdão dos pecados, mas também a remissão das penas associadas", destacou.

Entre as melhorias, destacam-se: Reforço no abastecimento de água, expansão do acesso à internet e a implementação de novas tecnologias para facilitar pagamentos.

Os romeiros poderão adquirir passagens, objetos religiosos e realizar ações por meio de cartão de crédito, débito, PIX ou dinheiro.

Refeições acessíveis aos peregrinos

Outra novidade deste ano é a oferta de alimentação a preços populares. O prato feito será comercializado por R$ 25 , enquanto os lanches custarão R$ 10 e as bebidas (refrigerantes e sucos) terão o valor fixo de R$ 5 .

A iniciativa visa garantir uma alimentação de qualidade a um custo acessível, com o apoio da comunidade local na preparação dos alimentos.

Romaria fortalece fé e devoção

Com essas melhorias, os devotos terão mais comodidade para vivenciar sua fé, cumprir promessas e agradecer as graças recebidas. O Santuário de Caravaggio segue como um espaço sagrado e de profunda devoção , onde milhares de peregrinos se reúnem todos os anos para renovar sua esperança e sentir-se reunidos pela misericórdia de Deus e pela intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio.

Pré-Romarias 2025:

• 26 de abril (sábado) – Missa das 10h30min: 11ª Motor-Home

• 26 de abril (sábado) – Missa das 17h: 18ª Romaria dos Caminhoneiros

• 01 de maio (quinta-feira) – Bênção às 11h: 47ª Romaria de Motociclistas

• 03 de maio (sábado) – Missa das 10h30min: 21ª Romaria dos Ciclistas

• 03 de maio (sábado) – Missa das 15h: 18ª Romaria dos Jipeiros

• 03 de maio (sábado) – Missa das 17h: 2ª Romaria das Vans e Micro-ônibus

• 09 de maio (sexta-feira) – Missa das 15h: Grupo Conviver – CRAS Flores da Cunha

• 10 de maio (sábado) – Bênção às 11h: 30ª Romaria dos Cavalarianos

• 10 de maio (sábado) – Missa das 15h: 17ª Romaria dos Carros Antigos

• 12 a 15 de maio (segunda a quinta-feira) – Missa das 09h e 15h: Programa Conviver da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Caxias do Sul

• 17 de maio (sábado) – Missa das 10h30min: 14ª Caminhada e Corrida da Fé - Missa no Auditório ou Capela das Confissões

• 17 de maio (sábado) – Bênção às 14h: 11ª Romaria das Crianças

• 17 de maio (domingo) – Missa das 16h: 3ª Romaria das Pessoas com Deficiência (Em caso de chuva: Missa das 15h)

• 18 de maio (domingo) – Missa das 11h: 3ª Romaria do Movimento do Cursilho

• 24 de maio (sábado) – Missa das 10h30min: 11ª Romaria da Juventude

Programação da Festa

Nos três dias da Romaria as missas serão celebradas às 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (solene missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h, 17h.

14h: Recitação do Terço