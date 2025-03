Jubileu na Polinésia Francesa, esperança na maior porção de Igreja no mundo

Na remota terra oceânica, a Arquidiocese de Papeete, conduzida por dom Jean-Pierre Cottanceau, designou 12 paróquias jubilares, 7 das quais estão na ilha de Taiti. Padre missionário Sandro Lafranconi: “Começamos a pensar no Jubileu na noite de Natal, quando uma grande âncora representando a esperança de Jesus, que não decepciona, foi colocada em nossos presépios”.

Federico Piana – Vatican News

A arquidiocese de Papeete cobre um território tão vasto que o padre Sandro Lafranconi usa uma comparação eficaz para fazer com que quem nunca pisou nessa parte remota do mundo situada na Oceania, na Polinésia Francesa para ser exato, entenda a sua grandeza: “Ela ocupa um espaço semelhante ao que separa a Tunísia da Escandinávia, só para dar um exemplo. É a maior arquidiocese de toda a Igreja Católica”. O sacerdote, que é de origem italiana e pertence à Sociedade das Missões Africanas, está há anos nas Ilhas de Sotavento que fazem parte do Arquipélago da Sociedade que junto aos arquipélagos das Ilhas Austrais, das Ilhas Tuamotu, das Ilhas Marquesas e das Ilhas Gambier estão sob a jurisdição da Arquidiocese de Papeete.

Acompanhamento humano e espiritual

Cuidar dos mais de cem mil fiéis espalhados em pequenas aglomerações urbanas distantes milhares de quilômetros quase assume o sabor de uma aventura para ele e os outros vinte e três padres arquidiocesanos, aos quais se somam cinquenta diáconos. Um número certamente inferior às necessidades reais, mas que ainda permite que a Igreja local esteja mais viva do que nunca. “O arcebispo Jean-Pierre Cottanceau me pediu para garantir minha presença nas paróquias da Sagrada Família em Huahine, Santo André, em Raiatea, São Pedro Celestino e São Clemente, em Tahaa, e também para cuidar da família paroquial de São Celestino, em Bora Bora”, disse o padre Lafranconi à mídia vaticana.

Distâncias enormes

Em cada uma dessas Ilhas de Sotavento, o missionário recebia uma residência onde podia ficar por alguns para depois ir para a etapa sucessiva. As viagens são sempre de avião e duram no máximo 45 minutos. Cobrem distâncias enormes. Basta pensar que as comunidades paroquiais a ele confiadas estão espalhadas por um diâmetro igual à metade da Lombardia. "Quando nem eu nem o diácono que me foi designado podemos ir às paróquias, então os catequistas que estão presentes nessas comunidades animam as liturgias da Palavra que, nos dias festivos, têm a distribuição da Eucaristia", declarou.

Proximidade do Jubileu

Por ocasião do Ano Santo, pe. Cottanceau indicou cinco paróquias jubilares na ilha de Taiti e outras sete no resto do território arquidiocesano: entre essas igrejas está também a de Santo André, em Raiatea, confiada ao missionário italiano. "Nós começamos a pensar no Jubileu na noite do último Natal", explicou pe. Lafranconi. Nas Ilhas de Sotavento, uma grande âncora foi colocada no centro de nossos presépios para que ficasse claro durante o período de Natal que o Deus que nasce é a âncora da esperança que nos é oferecida gratuitamente".

Sinais compartilhados

Os habitantes de uma das Ilhas de Sotavento também prepararam cinco grandes toalhas bem decoradas nas quais se destaca a citação, em francês e taitiano, de Romanos 5, 5: “A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.” Esses grandes panos, segundo o padre Sandro Lafranconi, "foram doados a cada uma das outras ilhas para que um sinal tangível do Jubileu esteja sempre presente. Mas isso é apenas o aspecto formal. Depois, há um trabalho muito mais importante que começou a fazer as pessoas entenderem o verdadeiro significado da indulgência: um pai que abre seu coração quando vê que seu filho está se esforçando para se redimir. E ele não dá muita importância se seu filho é bom ou não ou se fez algo errado com ele. Ela o ama e entende sua fraqueza."

Indulgência de pai

Insistir neste aspecto jubilar significa também recordar que, se Deus não se poupa na indulgência, a resposta do homem deve ser colocar em prática as obras de misericórdia corporais e espirituais: "E é por isso que, depois da abertura do Jubileu, pensamos em fazer uma Via-Sacra onde associássemos cada estação a uma das obras de misericórdia. Além disso, em breve, tentaremos organizar algumas peregrinações para que aqueles que não podem ir à catedral do Taiti, sede do arcebispo, possam pelo menos fazê-lo em nossa igreja de Santo André".

Exercitar a esperança

O exercício da esperança, tema central do Jubileu, na grande arquidiocese de Papeete se realiza antes de tudo por um aspecto peculiar: "Aqui há uma grande presença de pessoas não católicas: desde protestantes até seitas. Nessa situação, falar de esperança significa acreditar que, além das divisões, todos podem se tornar um. Este Jubileu é uma oportunidade para se conseguir." Mas não é só isso. A Igreja local também deve colocar em prática esta virtude teológica, abordando alguns dos problemas sociais mais graves dos últimos anos: o uso generalizado de drogas e álcool, especialmente entre os jovens, e a desintegração das famílias causada pela violência e pela infidelidade conjugal. “Para sair dessas situações humanamente incontroláveis ​​– concluiu o missionário – só resta a âncora da esperança, que é Deus, como o Jubileu nos ensina e nos recorda.”