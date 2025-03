Jubileu dos Catequistas reúne mais de 1600 na Catedral de Porto Alegre

Mais de mil e seiscentos catequistas, de todas os oito Vicariatos da Arquidiocese de Porto Alegre, participaram da celebração que foi realizada na Catedral Metropolitana Mãe de Deus, uma das Igrejas Jubilares de Porto Alegre, que permite aos peregrinos receberam a Indulgência Plenária, dadas as condições exigidas pelo Ano Jubilar. O Jubileu dos Catequistas, no contexto do Ano Jubilar, caracteriza-se como um tempo de conversão, peregrinação e caridade.

Vatican News

A Arquidiocese de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, por meio da Comissão de Animação Bíblico-Catequética, celebrou no último domingo, 16/3, o Jubileu dos Catequistas e Envio do Mandato Missionário de Catequistas para o ano de 2025. Aproximadamente 1600 catequistas, de todas os oito Vicariatos da Arquidiocese, participaram da celebração que foi realizada na Catedral Metropolitana Mãe de Deus, uma das Igrejas Jubilares de Porto Alegre, que permite aos peregrinos receberam a Indulgência Plenária, dadas as condições exigidas pelo Ano Jubilar. Pe. Rogério Luis Flores, pároco da Catedral, deu as boas-vindas a todos os catequistas, bispos, sacerdotes para a Catedral, Igreja Mãe da Arquidiocese, lotada nesse dia: “Esperamos uma celebração muito rica, animando todos os nossos catequistas, para sermos de fato todos peregrinos de esperança”.

Ir. Maria Aparecida, coordenadora da Dimensão Catequética da Arquidiocese

Conforme explicou o padre Rafael Fernandes, referencial da Iniciação a Vida Cristã na Arquidiocese, o Jubileu foi marcado pela experiência da oração pessoal e comunitária, momento de devoção mariana, realização do sacramento da confissão, orações em intenção do Papa Francisco e celebração da Eucaristia de envio do mandato do Catequista para o ano de 2025. “Foi um momento de grande alegria vivenciar esse jubileu. Esse vai ser um ano de muitas graças para a catequese”, enfatizou o sacerdote responsável pela dimensão catequética.

Marcelo Mito, leitor e catequista - recebeu pelo Papa o Rito do Leitorato

A Santa Missa de envio na Catedral porto-alegrense foi presidida pelo Cardeal e Arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, que discorreu sobre o tema Peregrinos da Esperança. “Nós somos os peregrinos da Esperança e nossa esperança tem nome: Jesus Cristo. A nossa esperança é uma pessoa que nós testemunhamos e anunciamos com nossa fé, como Ele mesmo nos ensinou” explicou o Cardeal. O processo da Iniciação da Vida Cristã (IVC) tem essa marca: levar o evangelho a toda a pessoa de boa vontade. “Nós somos gratos, muito gratos, extremamente gratos a todos os catequistas que doam o seu tempo para servir àquele que é o Senhor do Tempo”, finalizou Dom Jaime, suplicando que Deus retribua aos catequistas a recompensa do próprio Evangelho: 100 vezes mais.

Pe. Rafael Fernandes, referencial da Arquidiocese na Catequese

O Jubileu dos Catequistas, no contexto do Ano Jubilar, caracteriza-se como um tempo de conversão, peregrinação e caridade. “Esse jubileu significa um marco na vida de fé dos catequistas, pois foi um momento de nos reunirmos de forma sinodal para orarmos pelo nosso Papa, pelo nosso ministério de catequistas e para renovarmos a nossa esperança”, afirmou a coordenadora da Iniciação a Vida Cristã na Arquidiocese de Porto Alegre, Irmã Maria Aparecida Barboza. A catequista Carla Patrícia Alves Duarte Bratkowski, da Paróquia Santa Teresinha de Butiá-RS, comentou que o encontro de envio e jubileu “é uma graça, um grande entusiasmo e um momento de muita alegria para darmos início ao ano catequético para impulsionar na evangelização de todos nossos catequisandos”. Marcelo Mito recentemente recebeu o rito do Leitorato em Roma, pelas mãos do Papa Francisco. No Jubileu na Catedral de Porto Alegre, expressou: “Grande dom receber das mãos do Papa esse grande dom e compromisso de testemunhar a Palavra de Deus e exercer essa missão com alegria na Igreja local da Arquidiocese de Porto Alegre e em toda a Igreja”.

Carla Patrícia Alves Duarte Bratkowski - Catequista de Butiá-RS

A Iniciação da Vida Cristã é uma das dimensões prioritárias da Igreja no Brasil, desde quando em 1983, os bispos brasileiros aprovaram o documento 26 sobre a “Catequese Renovada”, dando novos rumos e impulsos à evangelização e animação bíblico-catequética, com uma metodologia renovadora, envolvendo não só conteúdo, mas a participação comunitária e eclesial. A catequese tem sido pauta primeira de todas as diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja nos últimos anos. O Ano Jubilar é um tempo novo para renovar a esperança que tem um nome: Jesus de Nazaré. Catequistas e catequisandos são chamados a se reencantar por Aquele que nos ama, chama e envia.

Juliana Vencato Oliveira – Jornalista

Pe. Gerson Schmidt – Jornalista, colaborador do Vatican News