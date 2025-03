Jerusalém: estudantes cristãos na Via-Sacra pela paz no Oriente Médio

Na segunda sexta-feira da Quaresma, cerca de mil estudantes de escolas cristãs de Jerusalém, acompanhados pelo Custódio da Terra Santa, Padre Francesco Patton, e pelo Padre Ibrahim Faltas, vigário custodial e diretor das escolas da Terra Santa da Custódia, participaram da Via-Sacra que seguiu a Via Dolorosa. O título deste ano “A esperança não decepciona” teve como referência ano do Jubileu e o apelo urgente pela paz no Oriente Médio.

