O XV Capítulo Provincial das Filhas do Sagrado Coração de Jesus realizou-se de 24 de fevereiro a 03 de março, em Porto Alegre, RS, Brasil

O XV Capítulo Provincial das Filhas do Sagrado Coração de Jesus, que aconteceu de 24 de fevereiro a 03 de março, em Porto Alegre, RS, Brasil, e teve como objetivo animar a vida e a missão da Província Nossa Senhora Aparecida, à luz do carisma e conforme as diretrizes do XXIX Capítulo Geral da Congregação. Um tempo precioso de graça, de retomada corajosa e de um novo relançar-se no caminho de ressignificação da Vida Consagrada. O Evangelho das Bodas de Caná: “Fazei tudo os que Ele vos disser” Jo 2,5, foi o texto inspirador na abertura do capítulo.

A superiora provincial Ir. Vera Richter, declarou aberto o XV Capítulo, com o tema: Chamadas e Enviadas para Anunciar Palavras de Vida (Cf. Atos 5,20): “Humanas como Deus, geradoras de relações saudáveis e benévolas, mulheres consagradas de estilo sinodal”. Finalizou dizendo: “Sejamos mulheres que se deixam mover pelo Espírito e, juntas, na diversidade de funções e dons, colaboram com a Província e Congregação.”

O XV Capítulo Provincial é realizado em comunhão com a Igreja, que celebra o Ano Santo “Peregrinos de Esperança” e na alegria da abertura próxima da Celebração do Jubileu de Canonização de Santa Tereza Verzeri. Tempo de experienciar a misericórdia que o Senhor derrama sobre seus filhos e filhas e gratidão pela Santidade da Mãe que deu vida a nossa Congregação.

A superiora Geral, Irmã Beatrice Dal Santo, expressou que o momento que estamos vivendo “é uma questão de colaborar na construção contínua do “Corpo Congregacional” que é a nossa Família religiosa, pela qual os Fundadores deram suas vidas e, com eles, tantas de nossas Irmãs ao longo dos 194 anos de história, que já se passaram.

Irmã Maria Inês Vieira Ribeiro assessorou o capítulo destacando que: “é o momento de “buscarmos ir ao concreto”, trazer mais profundamente a nossa vida o “ser humanas como Deus”. Somente no Filho Encarnado!! Filhas no Filho!

Durante oito dias, utilizando a metodologia da conversação no espírito, as religiosas capitulares e a representante dos Leigos da Família Carismática da PNSA e da Congregação, estiveram reunidas para viverem juntas como “peregrinas de esperança”, em um clima de confiança, comunhão e escuta humilde, de liberdade e disponibilidade, de verificar o caminho percorrido nesses três anos, mas também de abertura às exigências de futuro que emerge dos contextos de vida da Província.

A conclusão do XV Capítulo culminou com a eleição da nova equipe do governo provincial, da qual Ir. Vera Richter foi reconduzida para o próximo triênio, juntamente com as irmãs Sonia Maria Grass (Primeira Conselheira), Cristina de Almeida Cruz, Rosa Olinda Telka e Silvia Batista, que compõe o novo conselho provincial.

No decorrer do capitulo foram definidos passos para iluminar a caminhada, articular a vida e a missão da PNSA.

Que o Espírito Santo, revigore a força e a coragem de proclamar e difundir, com requintada caridade, o dom carismático recebido dos Fundadores, herança e dom para o Reino de Deus.

Fonte: Filhas do Sagrado Coração de Jesus