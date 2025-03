Irmãs de clausura intensificam orações pela recuperação do Papa

Preces, adorações e vigílias no interior dos mosteiros pedem pela saúde do pontífice. Mesmo sem poder sair dos conventos, irmãs garantem estar unidas ao Santo Padre.

Victor Hugo Barros – Vatican News

O silêncio do claustro do Carmelo da Santa Face e Pio XII, em Tremembé (SP), é quebrado apenas pelos cânticos e orações que, desde o último dia 14 de fevereiro, pedem especialmente pela saúde do Papa Francisco. A intenção tem dominado as preces das religiosas Carmelitas que vivem no local, em regime de clausura, saindo do ambiente do mosteiro apenas em caso de extrema necessidade. Do interior do claustro, elas unem suas preces aos fiéis de todo o mundo pela recuperação do pontífice.

“Estamos atravessando este momento com muita preocupação, assim como todos os fiéis da Santa Igreja. Através das nossas orações e uma vida consagrada inteiramente a Deus e a Santa Igreja, vivemos dia a dia a nossa missão. Ao Sumo Pontífice se requer ainda mais constantes orações, dobrar o joelho realmente, pois ele é nosso pai e cuida da Igreja do mundo todo. Ele tem uma sublime missão, dada a abençoada pelo Espírito Santo. Nos preocupa realmente a saúde dele, e suplicamos insistentemente a Nosso Senhor a sua recuperação”, confidencia a Irmã Ana Maria da Cruz e de Nossa Senhora Aparecida, OCD, religiosa que vive no Carmelo de Tremembé.

Religiosas em oração

Sete momentos de oração em comunidade

A rotina de oração das religiosas é intensa. Desde o amanhecer, às 4h30, até a última prece, às 20h30, todas as orações têm por intenção especial a recuperação de Francisco.

“Vamos à Capela sete vezes, da manhã até a noite. Temos o santo terço, a via sacra, as ladainhas à Santa Virgem, as orações a São José diariamente. Temos adoração ao Santíssimo às quintas-feiras e aos domingos, uma vez por mês, quando estamos em retiro. Também fazemos novenas a São José e também, sem falar nas orações e devoções particulares de cada uma. Tudo isso é oferecido nas intenções do querido Santo Padre e por sua recuperação. Principalmente neste Ano Jubilar temos muita esperança de conseguir a sua recuperação”, detalha a Irmã Ana.

No Mosteiro, a rotina de oração é intercalada com o trabalho e o silêncio. Dentro da clausura, as religiosas não possuem contato com televisão ou outros meios de comunicação. Mesmo assim, acompanham a saúde do pontífice.

“A nossa Madre Rose é a priora do mosteiro. Então ela delegou uma irmã para que ficasse responsável por esta parte. Ela deve nos dar informações diariamente por fontes confiáveis. No caso, estamos com o Vatican News. As irmãs esperam com muita ansiedade e esperança de melhora dia a dia e, assim, vamos intensificando as orações”, conta.

Momento de oração

Um Carmelo dedicado a rezar pelo pontífice

O amor ao Papa está presente desde a fundação do Carmelo de Tremembé, dedicado a Santa Face e ao Venerável Papa Pio XII. O nome foi escolhido pela também Venerável Madre Carminha, que atualmente está em processo de beatificação. Foi o próprio Papa Francisco quem reconheceu as virtudes heroicas da religiosa, cujas relíquias estão conservadas no Carmelo e diante das quais as carmelitas pedem uma intercessão especial pelo Sumo Pontífice.

“Madre Carminha é a fundadora do nosso Mosteiro. Herdamos dela este amor especial pelo Santo Padre. O Papa reinante da época dela era Pio XII. Ela tinha devoção de acordar às três e trinta da manhã todos os dias para rezar a Via Sacra nas intenções do Sumo Pontífice. E nós, como suas filhas, fiéis a esta devoção, pedimos sim a sua intercessão pela cura do Papa, para que ela interceda do céu a Nosso Senhor Jesus Cristo pela recuperação da saúde do nosso amado Papa Francisco”, garante a carmelita.

Venerável Madre Carminha

As filhas de Francisco de Assis rezam por Francisco, Bispo de Roma

O amor ao Santo Padre também está presente na vida e na rotina das Irmãs Clarissas que vivem no Mosteiro do Santíssimo Sacramento, no Canindé (CE). As religiosas, filhas espirituais de São Francisco, possuem no pontífice a referência encontrada em seu fundador.

“Para nós a escolha do nome Francisco significa muito. Primeiramente porque reforça o nosso compromisso com os valores franciscanos da humildade, simplicidade, o cuidado dos pobres e da criação como testemunho credível de nossa vocação e que vemos expressa na vida do Papa Francisco”, contextualiza a Irmã Maria Celina da Sagrada Família, OSC, irmã Clarissa que mora no Carmelo do interior do Ceará.

Irmãs Clarissas

A Praça São Pedro no Canindé

Desde a internação do pontífice, a rotina no Mosteiro foi alterada. As orações pela saúde do Santo Padre não se restringem apenas à Capela do Convento local. Mesmo dentro da clausura, graças a transmissão do Vatican Media, as religiosas participam, de forma espiritual e pelos meios de comunicação, do terço pela saúde do Papa Francisco, organizado pela Cúria Romana e rezado na Praça São Pedro todas as noites.

“Para acompanhar mais intensamente o Santo Padre nestes dias em sua jornada de internação hospitalar, nós modificamos os horários internos para rezar juntas com toda a Igreja o rosário, que acompanhamos pela transmissão da tv. Rezamos também na Santa Missa a prece que nos foi indicada pela CNBB. A adoração eucarística diária ao Santíssimo Sacramento e as vigílias, em especial, estão sendo nas suas intenções, pela sua recuperação. E todos os demais exercícios espirituais são direcionados às intenções do nosso pastor, para que possa restabelecer sua saúde e continuar a sua missão”, confidencia Irmã Maria.

Irmã Clarissa

O Magistério como meditação

Na clausura das Clarissas, a oração e o trabalho dividem o tempo com as meditações que, recentemente, passaram a ser mais uma forma de, mesmo dentro da clausura, estar bem perto do Santo Padre.

“Á nossa oração, também unimos e oferecemos nossas horas de leitura espiritual, que estão sendo feitas a partir das suas mensagens, homilias, encíclicas, que tem sido o sopro do Espírito Santo a nos guiar ao centro da vontade de Deus, nos orientando nestes tempos”, revela a Clarissa.

Nem mesmo durante as refeições as religiosas deixam de se lembrar do Santo Padre. Além de alimentar o corpo, elas aproveitam o momento para se nutrir de notícias sobre a recuperação do pontífice, já que a vida de clausura também as deixa distantes dos meios de comunicação.

“Diariamente acompanhamos também as informações sobre o estado de saúde do Santo Padre que vão sendo atualizadas através dos boletins médicos e divulgadas pelas fontes oficiais. É lido sempre por uma irmã no refeitório, na presença de toda a comunidade para mais ainda apresentarmos na nossa oração tanto a súplica, o louvor e a ação de graças pelo nosso Santo Padre”, narra Irmã Maria.

Para além da clausura

Assim como as religiosas Carmelitas e Clarissas, centenas de mosteiros de clausura espalhados pelo Brasil elevam suas orações junto aos fiéis pela recuperação da saúde do Papa Francisco. As preces manifestam a união com o pontífice, que ultrapassa não apenas as grades dos mosteiros, mas a distância do oceano para elevar a Jesus uma prece pelo seu Vigário na Terra.