Instituto Pius: Pós-Graduação em Educação Afetiva e Sexualidade

Educação sexual com a pedagogia do Amor é a proposta da pós-graduação que leva o espírito da Amoris Laetitia.

Vatican News

O Instituto Pius, em parceria com o Programa Teen STAR® Brasil, lançaram um curso inédito, a Pós-Graduação em Educação Afetiva e Sexualidade, que se propõe a formar pessoas com habilidades de educar crianças, adolescentes, jovens e adultos sobre afetividade e sexualidade, na perspectiva “para amar e ser amado”. Uma educação afetiva no tempo certo e com a pedagogia adequada a maturidade de cada público.

Essa é a primeira vez que se conjuga dentro de uma pós-graduação a formação do Programa Teen STAR®, com foco em formar educadores do Programa, que tem a missão de favorecer que as pessoas possam tomar decisões maduras e responsáveis, baseado em valores. Essa é uma abordagem de educação afetiva e sexual que se adequa perfeitamente ao público católico ou também a ambientes não confessionais.

Educação sexual no espírito da Amoris Laetitia

Em Amoris Laetitia o Papa reforça “a necessidade de «uma educação sexual positiva e prudente» oferecida às crianças e adolescentes «à medida que vão crescendo» e «tendo em conta os progressos da psicologia, pedagogia e didáctica»”. (AL 280). Esse chamado do Papa Francisco vem com o subtítulo “Sim à educação sexual”, citando a Declaração Gravissimum educationis, de Paulo VI.

O Papa Francisco relembra que “as crianças e jovens ainda não alcançaram a plena maturidade”, e por isso, “a informação deve chegar no momento apropriado e da forma adequada à fase em que vivem” (AL 281). O Papa ainda ressalta que não se pode deixar de lado “o valor imenso” do são pudor, que deve ser preservado para não se reduzir o afeto e a sexualidade a uma questão apenas genital, que deforma a capacidade de amar. Tampouco deve concentrar-se ao convite a “proteger-se”, procurando “sexo seguro”, pois acerca disso, o Pontífice alerta: “Estas expressões transmitem uma atitude negativa a respeito da finalidade procriadora natural da sexualidade, como se um possível filho fosse um inimigo de que é preciso proteger-se.” (AL 283).

Formação para fazer apostolado

Atendendo a esse chamado urgente, de capacitar adultos, para falar com propriedade sobre o tema, foi criada a iniciativa em parceria entre Instituto Pius e Teen STAR® Brasil. Entre os professores da primeira turma está a Diretora Teen STAR® Brasil, Profa. Fabiana Azambuja, e professores envolvidos no mesmo programa em outros países.

Além de grandes lideranças do Programa, há outros professores de destaque, como é o caso do filósofo espanhol Juan Manuel Burgos, um dos maiores nomes no campo da antropologia filosófica e do personalismo, especialmente influenciado por Karol Wojtyla (São João Paulo II).

O Instituto Pius oferece o curso de modo on-line, podendo ser cursado por qualquer pessoa. Tem certamente grande relevância a sacerdotes, religiosos e religiosas, lideranças leigas, profissionais de educação, saúde ou pessoas de outras áreas do conhecimento, bem como, pais de família, que se sintam chamados a dar uma resposta mais satisfatória a essa temática, frente aos desafios que se apresentam nas dúvidas concretas apresentadas, tanto por crianças, jovens, quanto de adolescentes e adultos, quando o assunto vida afetiva e sexualidade. O Instituto também dá a oportunidade de pessoas sem graduação fazerem o curso, porém, na modalidade curso livre.

Para mais informações, visite o site do Instituto Pius:

https://instituto.pius.com.br/pos-educacao-afetiva-e-sexualidade/