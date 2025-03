A Festa do Santo Sudário, em Turim: uma exposição multimídia aberta ao mundo

Em vista da festa litúrgica do Santo Sudário no ano do Jubileu, foi apresentada em Turim a iniciativa intitulada “Envolvidos: Sudário, Esperança, Jubileu", que utiliza novas tecnologias para oferecer uma abordagem interativa, na qual a fé e a inovação se unem para atingir o coração das pessoas. Cardeal Repole: “Será a primeira exposição multimídia da história”.

Vatican News

Este ano, a comemoração litúrgica do Sudário, em 4 de maio, tem um significado particularmente intenso por estar inserida no ano jubilar e assim será vivida não só em Turim, mas em todo o mundo graças às tecnologias digitais.

As iniciativas foram apresentadas no sábado, 15 de março, durante uma coletiva de imprensa da qual participou o cardeal Roberto Repole, arcebispo de Turim e bispo de Susa, guardião pontifício do linho sagrado.

Como já anunciado no ano passado, não haverá a exposição pública da relíquia neste ano jubilar, mas a tecnologia permitirá aos fiéis viver uma experiência única de 25 de abril a 5 de maio: trata-se da “Tenda do Sudário”, em que os visitantes terão a oportunidade de conhecer o Sudário, sua história e seu significado.

Nesta tenda, montada atrás da Catedral, o Sudário será exposto "virtualmente" sobre uma mesa digital, em tamanho real, que poderá ser “explorado” de maneira interativa, iluminando alguns dos detalhes mais significativos: como o rosto, a coroa de espinhos e as marcas dos pregos. “Será a primeira exposição multimídia da história”, acrescentou o card. Repole, que espera, com essa nova abordagem, aproximar novas pessoas, incluindo muitos jovens.

O arcebispo de Turim destacou ainda a atualidade do Sudário, pois ao mostrar “um Homem derrotado pela história, vilipendiado, torturado e morto”, reflete os acontecimentos dramáticos de hoje, como as guerras, mas também as doenças e o abandono dos mais fracos. Ao mesmo tempo, porém, o pano de linho é um “convite a viver uma vida nova”, porque é “o molde da ressurreição” e, nesse sentido, abre-se à esperança, que é sempre “a confiança de que todas as derrotas da nossa história não são a última palavra”.