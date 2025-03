IAM promove 13ª Jornada Nacional inspirada no Jubileu da Esperança

A Infância e Adolescência Missionária (IAM) se prepara para viver com todos os grupos espalhados pelo país a 13ª Jornada Nacional da IAM.

A atividade acontece no dia 25 de maio e convida as crianças e adolescentes de todas as dioceses do Brasil a refletir o tema “Crianças e adolescentes missionários da esperança” e o lema “A esperança não decepciona” (RM 5,5). O tema está em comunhão com o a Campanha Missionária e com o Jubileu da esperança. Vamos juntos entrar nesse barco com a garotada missionária de todo o Brasil.

A Jornada Nacional da IAM nos convida a renovar nosso compromisso missionário e a testemunhar a esperança cristã em meio às diferentes realidades do mundo. Neste cenário, crianças e adolescentes são chamados a desempenhar um papel essencial como sujeitos da missão e protagonistas da evangelização, levando a alegria e o entusiasmo de sua fé para a construção de um mundo mais fraterno e solidário.

Aprofundando o tema

São Paulo, na Carta aos Romanos, nos recorda que a verdadeira esperança não decepciona, porque está ancorada no amor de Deus, que foi derramado em nossos corações. Essa esperança, como nos ensina o Papa Francisco, não é mero otimismo nem espera passiva, mas uma certeza ativa de que Deus caminha conosco, especialmente nos desafios e tribulações.

Em um mundo frequentemente marcado por crises, guerras, desesperança e solidão, a presença ativa de crianças e adolescentes missionários revela o rosto de uma Igreja viva, jovem e em saída, que anuncia a esperança a partir dos pequenos e com os pequenos. No rosto das crianças e adolescentes, vemos a esperança em movimento, caminhando pelas ruas, escolas, comunidades e lares, como fermento do Reino de Deus.

Na Igreja — assim como na sociedade — as crianças não são apenas o futuro, mas o presente missionário, com voz, coração e mãos que transformam realidades. O protagonismo infantil na missão é dom e uma força: crianças e adolescentes evangelizam crianças e adolescentes, rezam por eles e se colocam a serviço com criatividade e entusiasmo. Onde há uma criança ou adolescente da IAM, ali está um pequeno missionário da esperança, com coragem para anunciar Jesus e ser sinal de sua presença no mundo.

A Jornada Nacional da IAM é, portanto, um tempo de celebração, de envio e de compromisso missionário. Crianças e adolescentes são enviados como missionários da esperança entre os povos, construindo pontes de solidariedade, cultivando a fé e anunciando que Deus não abandona seus filhos e filhas.

13ª Jornada Nacional inspirada no Jubileu da Esperança

Sobre a arte da Jornada Nacional 2025

O cartaz da 13ª Jornada Nacional da IAM, em comunhão com a Campanha Missionária deste ano, faz uma releitura da arte do Jubileu da Esperança. Com o tema: Crianças e Adolescentes Missionários da Esperança e lema: A esperança não decepciona Rm 5,5, a arte apresenta o nosso grupinho em um barco prontos para anunciar o Evangelho, tendo a cruz de Cristo como vela e âncora. A cruz utilizada é a mesma presente na arte do Ano Jubilar.

Além disso, alguns mascotes carregam elementos simbólicos em suas mãos, como o terço, a Bíblia e a bandeira do Jubileu da Esperança. A cor de destaque na arte é o verde e está em sintonia com o lema. Nossos queridos mascotes representam cada um dos continentes e simbolizam a universalidade da missão, assim como o compromisso de cada criança e adolescente, chamados a ser missionários da esperança entre os povos.

