Haiti: uma rede de caminhos para o desenvolvimento humano e econômico de Pourcine

A comunidade haitiana de Pourcine Pic Makaya irá melhorar a praticabilidade de alguns caminhos e trilhas que segundo o missionário camiliano pe. Massimo Miraglio tornará seguro o movimento das crianças que frequentam a escola e das pessoas que se deslocam do centro para as aldeias, para as terras que cultivam, para os mercados onde os produtos da terra são vendidos e para as cidades vizinhas da região.

Em Pourcine Pic Makaya, no Haiti, a temporada de semeadura está chegando ao fim. Os próximos dois meses serão difíceis para as pessoas que esperam pela colheita. Tudo o que elas tinham em dinheiro usaram para preparar a terra e plantar.

"Nas próximas semanas, o trabalho agrícola diminuirá consideravelmente e a comunidade poderá cuidar da correção de alguns caminhos e trilhas que conectam a aldeia a outras localidades", escreve à Agência Fides pe. Massimo Miraglio, missionário camiliano no Haiti. "Com um salário para as pessoas, organizadas em equipes de trabalho, será possível ajudar várias famílias num momento econômico muito difícil. Há dois resultados que estamos buscando", continua o pároco camiliano de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Pourcine, que é "melhorar a praticabilidade de alguns caminhos (também para tornar mais seguros os movimentos das crianças que frequentam a escola) e ajudar financeiramente mais de 200 famílias com uma pequena contribuição econômica resultante de seu trabalho."

O povoado de Pourcine Pic Makaya está localizado num planalto a cerca de 1.000 metros acima do nível do mar e é cercado por montanhas, onde há vários vilarejos conectados por caminhos difíceis e íngremes. Pourcine abriga pouco menos de 300 famílias, totalizando quase 1.500 pessoas; aproximadamente 2.000 pessoas vivem nas aldeias, que são de quinze. O povoado é o centro de referência para todos os habitantes da região e todas as quartas-feiras funciona o mercado, centro das atividades econômicas da área. Em Pourcine, há duas escolas, uma estadual e uma paroquial, e um pequeno dispensário paroquial. Da planície, há trilhas que levam a todos os outros locais (alguns a várias horas de caminhada) e os três principais caminhos/trilhas de mulas que conectam Pourcine ao resto da região: o primeiro em direção à cidade de Beaumont, o segundo em direção ao vale adjacente de Castillon e o terceiro em direção ao fundo do vale e Jérémie.

“Toda essa rede de caminhos de montanha desempenha um papel fundamental”, disse pe. Miraglio, “permitindo que as pessoas se desloquem do centro para as aldeias, para as terras que cultivam, para os mercados onde os produtos da terra são vendidos e para as cidades vizinhas da região. Infelizmente, devido à orografia do território, às fortes chuvas e à pouca manutenção, essa rede de caminhos está em péssimas condições e, especialmente durante os períodos mais chuvosos, muitas vezes fica intransitável. Em particular, as trilhas de mulas, que são particularmente valiosas porque permitem o trânsito de produtos em mulas e garantem as conexões com as áreas adjacentes, estão em péssimas condições. Em raras ocasiões, a comunidade local se organiza, com os meios limitados à sua disposição, para limpar os caminhos e melhorar o sistema viário.”

Para ajudar a população, pe. Massimo está trabalhando num projeto de “reabilitação e manutenção dos caminhos e trilhas que conectam as localidades da comunidade montanhosa de Pourcine-Pic Makaya”, para permitir que as pessoas se desloquem com mais segurança e rapidez, utilizando as mulas de que dispõem para movimentar uma maior quantidade de produtos da terra e bens essenciais para a vida da comunidade. O projeto também visa promover o desenvolvimento econômico e social da área, combatendo fenômenos de despovoamento e promovendo um modelo de trabalho participativo e duradouro.

“Os beneficiários diretos do Projeto serão 268 pessoas”, diz o sacerdote camiliano, “que serão diretamente envolvidas na limpeza e manutenção dos caminhos, enquanto os beneficiários indiretos será toda a população de Poucine Pic Makaya, que poderá aproveitar as melhorias na viabilidade da rede de caminhos. Em particular, as crianças que diariamente percorrem os caminhos que levam dos vários povoados ao planalto onde a escola está localizada, poderão se mover com maior segurança e rapidez. Os beneficiários diretos, homens e mulheres (coordenadores, líderes de equipe e mão de obra), serão escolhidos entre os habitantes dos locais mais periféricos que mais precisam dessas atividades geradoras de renda num momento particularmente difícil para os agricultores da área.”

