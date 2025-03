Fabio Attard é o novo Reitor-Mor dos Salesianos

O 29º Capítulo Geral da Sociedade de São Francisco de Sales elegeu hoje o décimo primeiro sucessor de Dom Bosco.

O pe. Fabio Attard foi eleito o décimo primeiro sucessor de São João Bosco, fundador dos Salesianos. Guiará a segunda maior congregação religiosa do mundo, que conta com mais de 13.750 salesianos consagrados, presentes em 136 nações e organizados em 92 províncias. O novo Reitor-Mor encarna plenamente o carisma de Dom Bosco e se prepara para guiar a missão salesiana dedicada aos jovens, especialmente os mais pobres e vulneráveis. Com uma vasta experiência teológica, pastoral e acadêmica, pe. Attard é chamado a conduzir os Salesianos rumo a um futuro renovado, levando o sonho de seu fundador ao centro do mundo contemporâneo.

Formação sacerdotal

Nascido em 23 de março de 1959 na Ilha de Gozo, Malta, pe. Fabio Attard cresceu em Victoria, onde estudou em escolas públicas de ensino fundamental e médio. Sua vocação começou a tomar forma durante os anos passados ​​no seminário maior de Gozo (1975-1978). Sucessivamente, frequentou o aspirantado salesiano no Savio College, em Dingli, Malta, e o noviciado em Dublin, na Irlanda.

Fez sua profissão religiosa como Salesiano de Dom Bosco em 8 de setembro de 1980, em Maynooth, Irlanda. Pe. Attard continuou seus estudos formando-se em Teologia pela Pontifícia Universidade Salesiana (UPS). Obteve o mestrado em Teologia Moral pela prestigiosa Academia Alfonsiana de Roma. Ordenado sacerdote em 4 de julho de 1987, empreendeu o ministério profundamente enraizado no cuidado pastoral e na pesquisa acadêmica.

O espírito missionário

O seu espírito missionário ficou evidente desde os primeiros anos de vida salesiana. De 1988 a 1991, fez parte do grupo de missionários que iniciaram a nova presença da Congregação na Tunísia, num contexto predominantemente não cristão, onde lançou as bases de um serviço evangélico e educativo. Ao retornar a Malta, assumiu funções de liderança como reitor da Escola Salesiana de São Patrício e do Oratório Salesiano, onde atuou de 1993 a 1996.

A Pastoral da Juventude

Em 1999, o Pe. AYard concluiu o doutorado sobre o tema da consciência nos sermões anglicanos de John Henry Newman, no Milltown Institute for Philosophy and Theology. Graças à sua competência, integrou o corpo docente da Pontifícia Universidade Salesiana, onde coorientou teses de doutorado na Academia Alfonsiana e contribuiu para a formação acadêmica de futuros teólogos. O papel do pe. Attard como líder global se concretizou, em 2008, quando foi eleito Conselheiro Geral para a Pastoral da Juventude durante o 26º Capítulo Geral. Reeleito para um segundo mandato em 2014, desempenhou essa função até 2020, guiando a congregação em sua missão para e com os jovens.

Numerosas responsabilidades administrativas

Além de suas funções administrativas, o pe. Attard sempre se destacou como um construtor de pontes entre teologia e pastoral. Sua contribuição à Igreja foi reconhecida em 2018, quando o Papa Francisco o nomeou consultor do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. Com sua profunda espiritualidade, sua visão carismática, sua brilhante trajetória acadêmica e suas décadas de experiência, o pe. Attard está totalmente preparado para animar e governar os Salesianos no século XXI.

Continuar a missão de Dom Bosco

Sua eleição representa um novo amanhecer para a Congregação, que, sob sua liderança, continuará crescendo como uma força mundial para a educação, a evangelização e a transformação social. Pe. Attard saberá envolver e motivar os salesianos, colaboradores leigos e jovens em todo o mundo, para continuar a missão de Dom Bosco: ser testemunhas e portadores do amor de Deus pelos jovens, especialmente pelos mais necessitados.