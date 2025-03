10ª edição do evento Totus Tuus recebe a imagem peregrina de Nossa Senhora das Graças

A edição especial do evento mariano da Arquidiocese de Goiânia celebrará seu 10º aniversário no Estádio Serra Dourada, no dia 31 de maio. Pela primeira vez no Brasil, o evento contará com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora das Graças, trazida diretamente da Capela da Medalha Milagrosa, em Paris.

Thulio Fonseca - Vatican News

Em 2025, o "Totus Tuus", o maior evento Mariano do centro-oeste brasileiro, idealizado pelo padre Marcos Rogério, celebrará uma década de fé e devoção com uma edição especial no dia 31 de maio, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Esta edição terá como destaque a presença inédita da imagem peregrina de Nossa Senhora das Graças, trazida diretamente da Capela da Medalha Milagrosa, em Paris, França.

O envio da imagem foi solicitado em outubro de 2024 pelo arcebispo de Goiânia, dom João Justino de Medeiros Silva, ao padre Alexis Cerquera Trujillo, reitor da Capela Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. O sacerdote da Arquidiocese de Goiânia, pe. Vitor Simão dos Santos Freitas acompanhou a celebração realizada nesta terça-feira, 25 de março, atuando como responsável pela imagem peregrina. A missa de envio foi presidida pelo próprio reitor da Capela, pe. Alexis, marcando um momento histórico: pela primeira vez, o Brasil receberá a imagem de Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, enviada diretamente do seu Santuário em Paris, local exato da aparição de Nossa Senhora a Santa Catarina Labouré.

Evento Totus Tuus recebe imagem de Nossa Senhora das Graças (Foto: Vanessa Paola Callo Espinoza)

Edição comemorativa

O ingresso para o evento será solidário, com os participantes sendo convidados a doar 1 kg de alimento não perecível. A organização do Totus Tuus 2025 é uma realização da Associação Assunção, em parceria com a Paróquia Nossa Senhora da Assunção e a Arquidiocese de Goiânia, contando com o co-patrocínio do SESC Goiás e o apoio do Governo de Goiás, da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, da Secretaria Estadual da Retomada, da Prefeitura de Goiânia, além de diversos parceiros e patrocinadores. A expectativa é que o evento reúna milhares de fiéis de diversas regiões do país, consolidando ainda mais o Totus Tuus como uma das principais celebrações marianas do Brasil.



A história do evento

O Totus Tuus, expressão latina que significa “Todo Teu”, é um evento religioso católico realizado anualmente em Goiânia desde 2015. Idealizado pelo Padre Marcos Rogério, o evento rapidamente se consolidou como o maior encontro Mariano da região Centro-Oeste do Brasil. A cada edição, o Totus Tuus atrai milhares de fiéis, promovendo momentos de oração, reflexão e celebração da fé mariana. Em 2022, o evento contou com a presença da imagem de Nossa Senhora de Fátima, vinda diretamente de Portugal, reunindo mais de 15 mil fiéis em um único dia. Já em 2023, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, de Belém do Pará, foi a homenageada, atraindo um público superior a 20 mil pessoas. A edição de 2024 foi marcada pela vinda inédita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Lourdes e das relíquias de Santa Bernadette Soubirous, vindas da França, reunindo mais de 25 mil participantes no Goiânia Arena. Reconhecendo sua relevância cultural e religiosa, em 2023, o Totus Tuus foi declarado Patrimônio Cultural e Imaterial de Goiás pela Lei Estadual nº 22.233.