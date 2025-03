Evangelho de 31 de março

evangelho do dia

Comentário do Evangelho

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de João 4,43-54

Vatican News

Um funcionário do rei pede a Jesus que cure o seu filho: Senhor, desce lá em casa antes que meu filho morra! Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo! Ele foi e verificou que tudo ocorreu conforme havia dito Jesus.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Quando uma doença ou perigo de morte bate às portas de nossa família, quando ameaça algum filho, o pai e a mãe fazem tudo o que está ao seu alcance para socorrer. Aquele funcionário do rei, pagão, com certeza, tinha feito tudo o que podia, mas não obtendo resultados, não lhe restou que recorrer a Jesus. E Deus ouviu seu pedido e o coração daquele pai foi confortado. Em resposta, ele abraçou a fé com toda a sua família. Dá-nos a graça, Senhor, de abraçarmos a fé como família!