Evangelho de 28 de março

Um mestre da lei dirigiu-se a Jesus para fazer uma pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o amor a Deus e o amor ao próximo. Explicou também que os dois estão totalmente ligados um ao outro.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

O reconhecimento da divindade de Deus e a adoração devida a ele, juntamente com o respeito e o amor para com cada ser humano, no qual Deus se manifesta, representa o maior mandamento, que está acima de todos os outros. É preciso fazer a experiência de querer o bem mesmo das pessoas ao nosso redor, assim como desejamos o bem para nós mesmos. Dessa forma estaremos amando o próximo e a Deus também.