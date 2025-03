Evangelho de 27 de março

evangelho do dia

Comentário do Evangelho

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Lucas 11,14-23

Jesus curou um mudo, considerado como possuído pelo demônio. As multidões ficaram admiradas, mas alguns disseram que era por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsava demônios.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Onde chega Deus, ele devolve a palavra a quem estava silenciado. Mas outros julgavam que Jesus estivesse possuído pelo príncipe dos demônios ou que fosse o próprio demônio, pois tinha poder sobre os demônios subalternos. Pura maldade: Deus e foi visto como demônio! Isso é absurdo! A verdade estava do lado totalmente oposto. O mesmo pode ocorrer quando pessoas se colocam como donas da verdade, mais católicas do que o papa e vão detonando o papa e a Igreja, tudo, com suas maldades, ideologias e julgamentos generalizados.