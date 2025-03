Evangelho de 26 de março

evangelho do dia

Comentário do Evangelho

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 5,17-19

Vatican News

Jesus disse: não vim para abolir a Lei e os Profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da Lei, sem que tudo se cumpra. E acrescentou: quem praticar e ensinar esses mandamentos, será considerado grande no Reino dos Céus.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Quem praticar e ensinar a Palavra de Deus será grande no Reino dos Céus. Ensinemos a Palavra de Deus a partir do nosso exemplo: ensinemos a perdoar, perdoando; ensinemos a servir, servindo; a doar, doando. Ao invés de ameaçar alguém, encorajar, mais que exigir, amar! Imagine você colocando em prática a Palavra de Deus e assim fincando profundamente os alicerces da vida hoje, preparando a vida eterna do amanhã.