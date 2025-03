Evangelho de 25 de março

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Lucas 1,26-38

Vatican News

Solenidade da Anunciação do Senhor. O anjo Gabriel anuncia a Maria que ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Após dialogar com o anjo sobre como isso aconteceria, Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Maria dá sua total adesão à Palavra de Deus e Jesus se encarna nela. Quando nós também damos adesão à Palavra de Deus e a colocamos em prática, fazendo o bem a todos indistintamente, a começar pelas pessoas mais pertinho de nós, em nossa família, Deus também vai crescendo dentro de nós. Imagine você sempre dizendo sim a Deus e fazendo o bem ao próximo!