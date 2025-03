Evangelho de 21 de março

evangelho do dia

Comentário do Evangelho

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 21,33-46

Vatican News

Evangelho de Mateus 21,33-46

Jesus contou a parábola dos vinhateiros que arrendaram a vinha e, ao invés, de pagar o aluguel com frutos, espancaram os empregados e o próprio filho do dono da vinha. Jesus perguntou aos chefes dos sacerdotes: Quando vier o dono da vinha o que ele fará com esses vinhateiros?

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Em outras palavras: quando vier o “dono” do mundo e da Igreja, pois a Igreja é a vinha do Senhor, que nos encheu de bens como o Batismo, a Eucaristia, o Evangelho o que ele fará conosco se não ver nossas mãos cheias de gestos de bondade, de frutos de salvação para entregá-lo? Imagine-se, nesta Quaresma, ajudando o próximo e colocando a serviço os dons que recebeu de Deus.