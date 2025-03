Evangelho de 20 de março

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Lucas 16,19-31

Vatican News

Jesus contou uma parábola. Um homem rico se vestia com roupas finas e fazia festas todos os dias. Havia também um pobre, que estava à porta do rico e queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Depois da morte, os dois tiveram destinos bem diferentes.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

É ridícula a atitude de quem acumula muitos bens e não nenhuma sensibilidade para olhar com compaixão a quem sofre ao seu redor. Pior ainda quando o acúmulo é às custas desses mesmos pobres. E imaginar que nada nos pertence, tudo é de Deus e terminada essa vida partiremos sem nada dela. Na narração o rico não tem nome. Nos Evangelhos quando um personagem não tem nome, é sinal de que pode ser qualquer um de nós tal rico epulão.