Evangelho de 14 de março

Comentário do Evangelho

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 5,20-26

Vatican News

Quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, disse Jesus.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Quando não estamos de bem com uma pessoa é justamente ela que se repropõe à nossa mente, repetidas vezes. Na verdade, é o Espírito Santo que nos propõe a pessoa, provocando-nos à reconciliação. Observe: a rejeição da reconciliação consome muito mais energia, ao longo do tempo, do que o pedido de perdão, que dói momentaneamente, mas gera uma imensa alegria. Algumas vezes não será possível a reconciliação, mas o perdão sempre é possível, mesmo se difícil.