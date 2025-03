Evangelho de 13 de março

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 7,7-12

Vatican News

Jesus nos orienta: tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a Lei e os Profetas.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Essa é a regra de ouro presente em quase todas as religiões: tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei a eles. Fazer o bem é fundamental para toda a humanidade. Então, mãos à obra! Podemos começar com gestos simples e sem custos: pequenas gentilezas como sorrir, ao invés de se apresentar com uma cara fechada; oferecer algo, ajudar na cozinha, na limpeza, descartando o lixo no local correto. O bem em coisas simples. Aliás, quem não faz o bem em coisas simples e pequenas, não o fará também nas grandes. Hoje celebramos 12 anos do Pontificado do Papa Francisco. Obrigado, Senhor, por este grande santo entre nós.