Evangelho de 12 de março

evangelho do dia

Comentário do Evangelho

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Lucas 11,29-32

Vatican News

Jesus disse: esta geração é má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Muitos cristãos buscam sinais espetaculares para fundamentar a sua fé. O problema é que mesmo estando rodeados dos sinais do amor de Deus, sempre se espera sinais ainda maiores. E quando recebe sinais se fica em dúvida se, de fato, vêm de Deus. A nossa fé não pode se embasar em milagres, mas no fato histórico de que Jesus deu a sua vida por nós e está vivo ao nosso lado no momento presente da vida. Ele é o sinal mais seguro!