Evangelho de 11 de março

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 6,7-15

Vatican News

Quando orardes, não useis muitas palavras – disse Jesus, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós peçais. Em seguida, Jesus ensinou aos discípulos a oração do Pai Nosso.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

As orações mais transformadoras são aquelas que o nosso coração acompanha as palavras que saem dos lábios. São uma conversa com Deus. Aprofundam a amizade com ele. Assim, temos que estar muito atentos para viver bem as orações que rezamos de cor, pois o nosso pensamento pode ir longe, enquanto os nossos lábios recitam palavras. Em sua oração, imagine-se numa conversa pessoal com Deus, pois é assim que ele recebe a sua oração.