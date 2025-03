Evangelho de 10 de março

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 25,31-46

Vatican News

Disse Jesus: eu estava com fome e me destes de comer; eu estava com sede e me destes de beber; eu era estrangeiro e me recebestes em casa; eu estava doente e cuidastes de mim.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Dar comida a quem tem fome, saciar a sede, visitar doentes, idosos e esquecidos, presos, tudo isso o Papa Francisco sugere que façamos, neste ano santo, para recebermos a indulgência jubilar. Claro, ao gesto de caridade ao próximo será ainda necessário acrescentar a confissão sacramental, a comunhão e oração nas intenções do Papa. O perdão dos nossos pecados está no centro do ano jubilar. Então, procure um padre para se confessar. Se estiver há mais de um ano sem se confessar, então o não jubilar será ainda mais valioso para você, pois o perdão de Deus é de um valor imensurável!