Evangelho de 6 de março

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 9,22-25

Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga, disse Jesus.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Renunciar a si mesmo. Eu poderia me colocar no centro, preocupando-me de modo egoístico e orgulhoso comigo mesmo ou de modo vaidoso, sem me importar com os outros, os pobres, mas não faço. Isso é renunciar a mim mesmo.

Carregar a cruz é abraçar com amor as pessoas e coisas que tombam ao nosso redor e não ficar se lamentando, vitimizando-se, falando mal dos outros e desenterrando rancores. Todo gesto de amor fraterno contém em si uma renúncia a si mesmo e um pouquinho de morte de si, isto é, um pedacinho da cruz.