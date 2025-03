Evangelho de 4 de março

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Marcos 10,28-31

Pedro disse: eis que deixamos tudo e te seguimos. E Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, com perseguições e, no futuro, a vida eterna.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Seria preciso ouvir mil vezes esta passagem! É Deus quem está falando! E se ao jovem rico ele já havia olhado com amor, imagine quando Deus encontra uma alma límpida, transparente, sincera, doada aos irmãos, num mundo que se respira o egoísmo., Deus vibra de alegria, e no coração de quem se doa as alegrias também se multiplicam.