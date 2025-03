Evangelho de 3 de março

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Marcos 10,17-27.

Um jovem rico veio correndo até a Jesus. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Observar os mandamentos. Isso eu já tenho feito. Então, Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

A pressa daquele jovem é significativa e a questão fundamental é a busca da alegria. Ele quer que Jesus o faça feliz, mas desde que ele não precise partilhar. No entanto, a partilha é central no cristianismo e é essencial para a alegria verdadeira do ser humano. Daqui resulta uma verdade: Deus nos olha com amor, mas se faltar a nossa partilha da vida e dos bens, seremos pessoas de rosto triste!