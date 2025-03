Universidade de Belém: estudantes enviam carta de apoio e orações ao Papa Francisco

Em um gesto de solidariedade, os estudantes da Universidade de Belém enviaram uma carta de apoio e orações ao Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli, em Roma. A iniciativa reforça a admiração dos jovens pelo Pontífice e sua mensagem de paz, justiça e dignidade. A comunidade acadêmica, composta por cristãos e muçulmanos, reafirma seu compromisso com os valores defendidos pelo Santo Padre, demonstrando que estamos juntos neste momento

Vatican News

Enquanto o Papa Francisco permanece internado no Hospital Gemelli, em Roma, os estudantes da Universidade de Belém enviaram uma carta expressando seu apoio e suas orações pelo Santo Padre. Desde o dia 14 de fevereiro, Francisco, de 88 anos, está sob cuidados médicos após um quadro de bronquite evoluir para pneumonia bilateral. Sua recuperação tem sido acompanhada por profissionais médicos, que mantém um prognóstico reservado sobre sua evolução.

Diante desse momento delicado, a comunidade acadêmica da Universidade de Belém mobilizou-se para demonstrar solidariedade ao Papa. Em uma carta assinada pelo presidente do Senado Estudantil, pelo Grupo de Juventude Cristã e por alunos de toda a universidade, os estudantes expressaram sua profunda gratidão pelo compromisso incansável do Pontífice com a justiça, a dignidade e a paz.

Mensagem reflete o espírito da Universidade de Belém

O irmão Hernán Santos González, FSC, vice-chanceler da Universidade de Belém, compartilhou a mensagem dos estudantes com o Santo Padre, ressaltando o papel especial da instituição como um espaço de aprendizado e convivência entre muçulmanos e cristãos. "A mensagem reflete o espírito da Universidade de Belém – um lugar de unidade e paz, onde os valores defendidos pelo Papa Francisco são vividos diariamente", afirmou.

Os estudantes também se inspiraram nas palavras do próprio Papa Francisco, que em sua carta de Advento os encorajou a "nunca tentar caminhar sozinhos". Em resposta, eles reafirmaram que o Santo Padre também não está sozinho neste momento de fragilidade.

Empenho com mensagem do Papa de unidade e compaixão

“Elevamos nossa voz em oração por sua rápida recuperação, para que o senhor continue erguendo sua voz em favor da paz, da justiça e do respeito à dignidade de cada ser humano", escreveram os estudantes. "De Belém, a terra onde Cristo nasceu, invocamos bênçãos sobre o senhor: que Deus, em sua infinita misericórdia, guie seus médicos, restaure sua saúde e renove sua força para continuar servindo a Igreja e o mundo. Amém.”

A carta, assinada pelo presidente do Senado Estudantil, George Imad Ghanem, e pela representante estudantil, Laura Musallam, expressa não apenas a admiração dos estudantes pelo Papa Francisco, mas também seu compromisso com a mensagem de unidade e compaixão que ele prega.

Diálogo inter-religioso e promoção da excelência acadêmica

A Universidade de Belém, instituição católica cristã de tradição lassalista, é reconhecida por seu papel no diálogo inter-religioso e na promoção da excelência acadêmica. Seu ensino busca transformar vidas por meio de uma educação baseada na pesquisa e no engajamento comunitário, promovendo a formação integral dos alunos – incentivando responsabilidade ética, competência profissional e um forte senso de cidadania global. Inspirada pela solidariedade e pela esperança, a universidade capacita seus estudantes para se tornarem líderes comprometidos com a transformação social e a construção de um mundo mais justo.

Diante da ausência prolongada do Papa Francisco em decorrência de sua internação – a mais longa desde o início de seu Pontificado, em 2013 –, as orações e manifestações de apoio têm se intensificado ao redor do mundo. Neste sábado (08/03), peregrinos se reunirão em frente ao Hospital Gemelli para rezar pelo Santo Padre, enquanto o Vaticano segue acompanhando sua recuperação com atualizações diárias.

Fonte: George N. Rishmawi / Mídia e Comunicação Universidade de Belém

Belém, Palestina.