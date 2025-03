Itália: assinado acordo para divulgar o esporte paralímpico nas paróquias

Foi assinado um protocolo relativo à difusão do esporte e da cultura paralímpica nas paróquias, oratórios e centros de agregação eclesial na Itália entre os bispos locais e o Comitê Paralímpico. Para o cardeal Zuppi: “o esporte é uma ferramenta extraordinária para promover a inclusão”. “Graças a esse acordo, poderemos tornar ainda mais capilar o nosso trabalho de promoção do esporte”, disse Luca Pancalli.

Vatican News

Um memorando de entendimento sobre a difusão do esporte e da cultura paralímpica em locais destinados a atividades recreativas e lúdico-motoras, como paróquias, oratórios e centros de agregação eclesial. Esse é o acordo assinado na última terça-feira (11/03) na sede da Conferência Episcopal Italiana (CEI) pelo presidente dos bispos locais, cardeal Matteo Zuppi, e o presidente do Comitê Paralímpico Italiano, Luca Pancalli.

O acordo, divulgado em comunicado, visa implementar um programa para promover atividades esportivas para pessoas com deficiência, inspirado no princípio do direito ao esporte para todos e na luta contra todas as formas de discriminação ligadas a qualquer condição de deficiência. Por meio de atividades motoras e esportivas e de campanhas de conscientização adequadas, será feito um trabalho para melhorar as condições de igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência, usando o esporte como uma ferramenta de inclusão social e, ao mesmo tempo, útil para o crescimento pessoal, o aprimoramento de habilidades e o fortalecimento da autoestima.

A assinatura do acordo entre a CEI e o Comitê Paralímpico

“É importante e necessário pensarmos juntos: nesse sentido, o esporte é uma ferramenta extraordinária para promover a inclusão, a capacitação e a quebra das barreiras do preconceito. Com esse acordo, queremos reforçar o trabalho que a Igreja, por meio dos oratórios e das paróquias, realiza em favor das novas gerações, colocando sempre a pessoa no centro”, ressaltou o cardeal Zuppi. “Graças a esse acordo”, comentou por sua vez, Luca Pancalli, agradecendo à Conferência Episcopal Italiana, ”poderemos tornar nosso trabalho de promoção do esporte para todos ainda mais capilar, nesses lugares extraordinários de socialidade e encontro que são as paróquias e os oratórios. A esperança é poder introduzir muitos jovens com deficiência no esporte, mas também criar comunidades e promover novos caminhos de integração”.