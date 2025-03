Esperança de um futuro de paz na Síria

Após quatorze anos do início da guerra na Síria (15 de março de 2011), o país continua a passar por uma grave crise humanitária. O conflito já causou mais de 638.000 vítimas, inclusive mais de 183.000 civis. Cerca de 16 milhões e meio de pessoas precisam de assistência humanitária. A situação piorou, ainda mais, devido à crise econômica e ao devastador terremoto de fevereiro de 2023, mas não faltam sinais de esperança e testemunhos de compromisso.

Vatican News

A destituição de Bashar al-Assad, em dezembro de 2024, marcou um ponto de virada. A liderança do país foi assumida por Ahmed Al-Sharaa, líder do Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), um cartel de milícias jihadistas, nascido de uma ramificação de Al-Qaeda. Al-Sharaa prometeu um governo de transição inclusivo, com o objetivo de levar a Síria a eleições livres e justas. No entanto, recentes ataques na região costeira de Latakia, onde treze soldados das novas forças do governo foram assassinados por milícias leais a Assad, desencadearam uma retaliação violenta, que causou mais de mil vítimas, entre civis e militares.

Neste contexto dramático, a Caritas Italiana continua trabalhando para suprir as necessidades primárias (e não só) da população síria. Por meio de assistência humanitária, reconstrução, projetos de paz e reconciliação, a Caritas socorreu mais de 183.000 pessoas, em 2024, oferecendo alimentação, assistência médica, apoio psicológico e programas educacionais.

Davide Chiarot, assistente da Caritas Italiana em Aleppo, afirmou: “A situação humanitária está fora de controle, mas a resiliência do povo sírio nos encoraja a seguir em frente”: “O compromisso da Caritas, como a sociedade civil na Síria, há muito tempo, concentra-se não apenas na ajuda humanitária, mas também no tema da paz e da reconciliação, que se tornou um dos pontos centrais da sua agenda”. Mas, Davide acrescenta: “Como Caritas Italiana, trabalhamos, desde 2019, em vista do diálogo, paz e transformação do conflito. Trata-se de um ensaio-piloto, que nasceu em Damasco, por meio de um centro juvenil, onde cristãos e muçulmanos encontram um espaço seguro e acolhedor para realizar atividades coletivas e construir caminhos de paz".

Um dos projetos mais significativos da Caritas Italiana é o PeaceMed, financiado pelo Ministério do Exterior da Itália, que envolve 19 países do Mediterrâneo, Norte da África e Oriente Médio, para promover a paz e a transformação do conflito por meio de treinamentos de jovens líderes.

Enquanto a comunidade internacional não consegue sair da esfera perversa da geopolítica, a esperança de um futuro de paz é alimentada por pequenos atos diários de solidariedade e pelo compromisso constante dos que atuam no local.